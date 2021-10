Waldhausen mit einer Siegesserie nach Buch

Nach dem Derbysieg gegen den SV Neresheim (3:0) vor großer Kulisse tritt der Fußball-Landesligist SV Waldhausen am nächsten Sonntag um 15 Uhr beim TSV Buch an. Buch spielt nun im fünften Jahr in der Landesliga.

Harald Haug ist bereits seit 13 Jahren Trainer in Buch. Er verfügt über eine kompakte Mannschaft, die derzeit den fünften Tabellenplatz mit 21 Punkten belegt. Die Mannschaft agiert aus einer starken Defensive heraus. Vergangenes Wochenende fuhr die Mannschaft einen 1:0-Auswärtssieg in Ebersbach ein. In der Offensive verfügt Buch mit ihrem Torjäger Manuell Schrapp sowie Markus Bolkart, der in der Regionalliga in Illertissen gespielt hat, über sehr starke Spieler.

Der SVW wird wiederum alles in die Waagschale werfen müssen, um in Buch zu punkten. Im Waldhäuser Lager möchte man an die zuletzt vier gewonnen Spiele und 16:1 erzielten Tore anknüpfen.