Waldhausen mit 4:1 in Weilimdorf

Der Fußball-Landesligist SV Waldhausen hat beim 4:1 (2:1)-Erfolg in Weilimdorf abermals seine Auswärtsstärke bewiesen. Über weite Strecken der Partie zeigten die Härtsfelder eine taktisch disziplinierte Leistung und haben nach neun absolvierten Spielen nun 17 Punkte auf dem Konto. Die Mannen von Jens Rohsgoderer waren von Anfang an hellwach auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Weilimdorf. Die Tore erzielten: 0:1 Wicker (5.), 1:1 Fara (42., Strafstoß), 1:2 Fuchs (45+1), 1:3 P. Schiele (64.), 1:4 Wicker (69., Strafstoß).

Insgesamt verdienten sich die Schwarz-Gelben vor allem durch eine geschlossene Mannschaftsleistung einen weiteren Auswärtssieg und konnten so die enttäuschende Heimniederlage der Vorwoche wieder vergessen machen. Am kommenden Samstag trifft der SVW auf heimischem Geläuf auf die TSVgg Plattenhardt. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.