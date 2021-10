Waldhausen mit 2:3 im Spitzenspiel

Wie erwartet begann der SC Geislingen (2.) das Spitzenspiel in der Fußball-Landesliga beim SV Waldhausen (4.) sehr druckvoll. So waren nur fünf Minuten gespielt, da markierte der Torjäger Visoka von Geislingen, das 0:1 – am Ende verlor der SVW mit 2:3 (1:2). Durch eine weitere Unachtsamkeit in der Waldhäuser Hintermannschaft erzielte Geislingen in der 16. Minute das 0:2. In der Folgezeit der ersten Halbzeit fand Waldhausen nun besser ins Spiel. In der 34. Minute konnte der Waldhäuser Anhang den Anschlusstreffer bejubeln. Timo Kamm schlug den Ball in den Sechzehner, einen Abpraller konnte Torjäger Kevin Mayer zum 1:2 einschießen. Waldhausen erhöhte den Druck, Geislingen blieb durch Konter immer wieder gefährlich. In der 45. Minute bekam ein Geislinger die Ampelkarte und sie mussten die zweite Halbzeit in Unterzahl spielen. So kam der SVW in der zweiten Halbzeit sehr druckvoll aus der Kabine. Philipp Schiele war in der 56. Minute der Ausgleichstreffer aus 22 Metern zum 2:2 vorenthalten. Wie aus dem Nichts durch einen Entlastungsangriff wurde ein Geislinger Stürmer unnötig im Sechzehner zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Visoka sicher zum 2:3 (63.). Der SWV hatte noch Chancen, der SCG verteidigte geschickt.

SVW: Wille - Kamm (89. Wicker), Weber, Herkommer (60. Wegele), Bechthold, P. Schiele (77. Dolderer), Mayer, Legat (69. Gammaro), J. Janik, Fuchs, Bühler. Tore: 0:1 Visoka (5.), 0:2 Pöhler (17.), 1:2 Mayer (35.), 2:2 P. Schiele (54.), 2:3 Visoka (63., Strafstoß). Bes. Vork.: 45. Gelb-Rote Karte für Geislingen.