Waldhausen landet 2:0-Auftaktsieg

Der SV Waldhausen hat sein erstes Spiel der neuen Landesliga-Saison gegen Türk Spor Neu-Ulm mit 2:0. gewonnen.

Dabei hatten die Gäste aus Neu-Ulm die erste Chance der Partie. Torhüter und Kapitän Dennis Wille brachte einen gegnerischen Spieler unglücklich im Sechzehner zu Fall, sodass der Unparteiische Julian Kiefer auf den Punkt zeigte. Wille ahnte jedoch die Ecke und parierte den Foulelfmeter. In der 35. Minute ging der SVW mit 1:0 in Führung. Ein verunglückter Querpass eines Neu-Ulmer Verteidigers landete bei Wesley Wicker, der nicht lange überlegte und aus gut 20 Metern mit einem fulminanten Abschluss zur Führung einschoss. In der Folge verteidigte der SVW konzentriert und ging mit der knappen Führung in die Halbzeitpause. Nach der Pause kamen die Neu-Ulmer mit viel Ballbesitzfußball zurück auf den Platz.

Da der SVW im Kollektiv verteidigte, kamen die Gäste jedoch zu keiner nennenswerten Torchance und Waldhausen blieb stets durch Konter gefährlich, so wie in der 65. Minute als Vedat Yel nach einem Querpass des eingewechselten Eric Schönherr alleine vor dem gegnerischen Gehäuse stand, jedoch über das Tor schoss. In der ersten Minute der Nachspielzeit fiel dann das erlösende 2:0 für den SVW. Bei einem Eckstoß für die Gäste war der Torhüter mit nach vorne geeilt. Der SVW konnte den Eckball souverän klären, sodass Wicker an den Ball gelangte, zwei Gegenspieler umdribbelte und schließlich von der Mittellinie in das verwaiste Tor einschob. Der SVW gewinnt somit nach einer starken kämpferischen Teamleistung verdient mit 2:0 gegen einen Meisterschaftsfavoriten.