Waldhausen klettert auf Platz drei

Der SV Waldhausen ist an diesem Sonntag auf den dritten Platz der Tabelle in der Fußball-Landesliga geklettert. Der Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer gelang beim TV Echterdingen ein 1:0-Sieg. Wesley Wicker erzielte das Tor des Tag in der 38. Minute.

Von Beginn an zeigten die beiden Mannschaften, warum sie so gut in die Saison gestartet sind. Es entwickelte sich zunächst ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 38. Spielminute war es dann soweit. Dolderer spielte einen hohen Ball aus der eigenen Hälfte in Richtung Bechthold, der wiederum geschickt mit dem Kopf in den Lauf von Wicker verlängerte. Wicker steuerte allein auf den Torhüter zu, blieb ruhig, umkurvte den Schlussmann und schob zur bis dahin überfälligen Führung für den SVW ein. Kurz vor der Pause dann beinahe noch das 0:2, doch Yels herrlichen Schlenzer aus 25 Metern konnte der Torhüter mit den Fingerspitzen über die Latte lenken.

Die Hausherren kamen mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch in die zweite Hälfte und versuchten den SVW nun früh unter Druck zu setzen. Einige wütende Angriffe, die allesamt zunächst keine große Gefahr für die nun gut verteidigenden Gäste darstellten, rollten nun auf das Tor von Dennis Wille zu. Der SVW blieb jedoch auch über Konter stets gefährlich und konnte den ein oder anderen Entlastungsangriff fahren. Zwischen der 65. und 80. Minute dann die stärkste Phase der Echterdinger, in der sie zweimal dem Ausgleich nahe waren In dieser starken Phase hatte der SVW jedoch auch seine Möglichkeiten. Echterdingen versuchte zum Ende hin zwar alles aber die an diesem Sonntag kämpferisch überragende Mannschaft des SVW hielt den Laden mit gemeinsamen Kräften dicht und verdiente sich so den 1:0-Auswärtssieg.