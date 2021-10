Waldhausen in Ulm: „Wir müssen geduldig sein“

Der Fußball-Landesligist SV Waldhausen tritt am Sonntag gegen die SSG Ulm an. Spielbeginn in Ulm ist um 15 Uhr. Nach dem 4:0-Heimsieg gegen den TSVgg Plattenhardt am vergangenen Wochenende möchte man im Lager des SVW den Schwung vom letzten Wochenende mitnehmen.

Die SSG Ulm absolvierte bislang neun Spiele und belegt mit 14 Punkten den elften Platz. In der vergangenen abgebrochenen Saison hatte die SSG Ulm den besten Punkteschnitt in der Liga. Nur durch ein Spiel weniger hatte man nicht den ersten Platz eingenommen. Die SSG Ulm ist bekannt, dass sie aus einer stabilen Abwehr heraus agieren. Waldhausen erwartet ein defensiv und sehr kompakter Gegner, der die Räume eng macht. Trainer Jens Rohsgoderer wird seine Mannschaft entsprechend einstellen. „Wir müssen geduldig sein und spielerische Lösungen finden, gleichzeitig die Konter unterbinden beziehungsweise verhindern“, so Rohsgoderer. Im Angriff gilt es den immer gefährlichen Micael da Silva Malheiro in den Griff zu bekommen. Mit zuletzt zwei Siegen in Folge hat der SVW genügend Selbstvertrauen, um in Ulm erfolgreich die Punkte einzufahren.