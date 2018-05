Waldhausen in Ballerlaune

In der Fußball-Bezirksliga hat Unterkochen das Derby gegen Ebnat gewonnen. Der SSV Aalen dagegen verlor gegen Lauchheim mit 0:2. Waldhausen und Sontheim marschieren weiter Richtung Titel, beziehungsweise Relegation.

SSV Aalen – Lauchheim 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Lutz (47.), 0:2 Lutz (90.). Besondere Vorkommnisse: Aalen verschießt FE (50.). Insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe. Lauchheim hatte zwar mehr Spielanteile, der SSV lies aber kaum eine Torchance zu. In der 48. Minute bescherte eine unglückliche Aktion des SSV, dem SV Lauchheim das Führungstor. Bereits wenige Minuten später setzte der SSV einen Konter, der nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß hielt der Lauchheimer Torhüter. Erst als der SSV in der Schlussphase alles nach vorne warf, schaffte Lauchheim in der 90. Minute die endgültige Entscheidung.

Nattheim - Ellwangen 1:0 (1:0). Tor: Patrick Brümmer (38.). Es war ein ausgeglichenes Spiel. Beim Stande von 0:0 bekam der FC Ellwangen nach einer strittigen Szene im Strafraum keine Elfmeter. „Dieser hätte das Spiel vielleicht in unsere Richtung lenken können“, sagt FCE-Vorstand Helmut Wenzel. Doch fast im Gegenzug bekam Nattheim einen Freistoß an der Strafraumgrenze und verwandelte diesen direkt zur Führung. Nach der Pause versuchten die Ellwanger den Ausgleich zu erzielen, konnten aber ihre wenigen guten Chancen nicht nützen und so blieb es bei der knappen Niederlage.

Ebnat – Unterkochen 1:2 (0:2). Tore: 1:0, 2:0 J. Mittelbach (15./22.), 2:1 Fischer (85.). Besondere Vorkommnisse: Rot SVE (74.). Ebnat hatte nach fünf Minuten die erste Riesenchance, konnte diese aber nicht nützen. Unterkochen dagegen traf mit der ersten Chance und erhöhte wenige Minuten später auf 2:0. Im weiteren Verlauf waren die Gäste aus Unterüberlegen, scheiterten aber am Ebnater Torhüter. Fünf Minuten vor Schluss konnten die Schwarz-Gelben zwar verkürzen, doch das änderte nichts mehr.

Neresheim - TSV Heubach 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Werner (56.), 2:0 Lukina (79.), 3:0 Dedic (86.). Der erwartete Abstiegskampf blieb aus. Das Spiel spielte sich im Mittelfeld ab und Torchancen waren Mangelware. So mussten zwei Standards das Spiel entscheiden: In der 55. Minute verwandelte Denis Werner aus 25 Metern einen direkten Freistoß. Nach einem langen Eckball brachte Werner in der 77. Minute den Ball per Kopf in die Mitte auf Sven Lukina, der den Ball wiederum mit dem Kopf über die Linie drückt. Den Schlusspunkt setzte Nenad Dedic in der 85. Minute mit dem 3:0.

Sontheim/Brenz - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 2:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Schmid (4., 45.), 2:1 Ackermann (47.). Keine weiteren Angaben.

Neuler - Iggingen 5:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:1, 5:2 alle Dörrer (2., 27., 90.+1), 1:1 Schmid (16.), 3:2 Fuchs (61.), 4:2 Schüll (79.). Trotz der schnellen Führung gaben die Gäste nicht auf und kamen im Laufe des Spiels immer wieder gefährlich zurück. In der Schlussphase gelang es dem TVN den Sack zu zumachen und gewann auch letztlich verdient in dieser Höhe. Die Igginger setzten neben den Toren zweimal mit Treffern ans Aluminium Akzente, aber die Turner hatten ebenso mehrere Torchancen, die nicht belohnt wurden.

SF Lorch – SV Waldhausen 0:5 (0:3). Die Gäste waren von Beginn an tonangebend und gingen bereits nach fünf Minuten durch einen direkten Freistoß von Monteforte in Führung. Kurz danach hatten die Lorcher ihren einzigen lichten Moment der ersten Halbzeit, als Opel im eins gegen eins an Waldhausens Keeper scheiterte. Dann nahm die Macht der Gäste wieder Überhand und bis zur Pause war das Ergebnis auf 3:0 angewachsen, durch zwei weitere Distanzschüsse. In den zweiten 45 Minuten konnten die Sportfreunde ein Chancenplus verzeichnen, münzten dieses aber nicht in etwas Zählbares um. Die hoch stehenden Lorcher wurden nun wieder und wieder ausgekontert und so dauerte es nur bis zur 58. Minute, bis das 4:0 fiel. Das 5:0 in der 83. Minute setzte diesem Tag der Lorcher in Form eines Eigentores die Krone auf.