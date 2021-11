Waldhausen: Im Derby wieder in die Erfolgsspur

Nach zwei Niederlagen in Folge trifft der der SV Waldhausen vor heimischer Kulisse auf den TSGV Waldstetten. Spielbeginn ist an diesem Samstag in Waldhausen um 14.30 Uhr.

Nach einer desolaten Leistung am vergangenen Samstag beim Tabellenletzten TSV Deizisau brennt die Mannschaft von Jens Rohsgoderer auf Wiedergutmachung. Die TSGV Waldstetten ist schlecht in die Saison gestartet. Sie gehörte vor Saisonbeginn zu den Titelaspiranten.

Die Mannschaft von Mirko Doll verfügt über eine große Erfahrung. Neben der defensiven Stütze Simon Fröhlich, verfügt Waldstetten mit Liridon Elezaj über einen Toptorjäger. Er erzielte in der laufenden Saison mit 15 Toren über die Hälfte der Treffer von Waldstetten. Für den SVW gilt es, vor allem wieder sicherer in der Abwehr zu stehen und nicht wie in den vergangenen Spielen in Rückstand zu geraten.