Waldhausen holt einen Punkt in Buch

Der Fußball-Landesligist SV Waldhausen kommt beim heimstarken TSV Buch zu einem verdienten Punktgewinn. Bis kurz vor Schluss mussten die Härtsfelder auf den erlösenden Ausgleichstreffer durch Philipp Schiele warten.

Bei bestem Fußballwetter tat sich der SVW auf dem engen und holprigen Bucher Sportplatz zunächst schwer. Buch hatte in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Waldhausen hatte ungewohnte Probleme mit dem Spielaufbau und der TSV kam in den ersten 20 Minuten zu vielen Freistößen und Eckbällen. Etwas aus dem Nichts dann die erste deutliche Torchance des Spiels. Einen Freistoß von der Mittellinie schlug Schiele in die Box des TSV wo Bechthold auf Mayer abtropfen ließ, der mit seinem etwas zu zentral platzierten Schuss allerdings am gut reagierenden Bucher Schlussmann scheiterte. Sozusagen im Gegenzug machte das Heimteam es besser. Über rechts konnte sich ein TSV-Akteur bis auf die Grundlinie durchtanken und das Spielgerät scharf vor das Waldhäusener Gehäuse bringen, wo Merkel den Fuß an den Ball brachte und dieser, unglücklich von einem Waldhäusener Abwehrspieler abgefälscht, ins Tor von Wille trudelte. Bis zur Pause hätte der SVW aber durchaus zum Ausgleich kommen können. Doch sowohl Herkommer, der bei seinem etwas überhasteten Drehschuss nicht erkannt hatte wie sträflich allein er gelassen wurde und deshalb links am Tor vorbei schoss, als auch Weber, der nach Kopfballablage von Mayer freistehend den Torhüter anschoss, hätten sich nicht in die Torschützenliste eintragen können.

Nach der Pause zunächst das gleiche Bild. Weiterhin war das Spiel geprägt von vielen Standardsituationen. Mit zunehmender Spieldauer arrangierte sich Waldhausen mehr und mehr mit den Bedingungen. In den letzten zehn Minuten riskierte der SV aus Waldhausen immer mehr und wurde belohnt.

Mayer wurde im Strafraum gelegt und den fälligen Elfmeter verwandelte Philipp Schiele zum verdienten Ausgleich.