Waldhausen holt einen Punkt im intensiven Ostalb-Duell

In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten an diesem Wochenende den Tabellenzweiten SV Waldhausen empfangen. In einer sehr intensiven Partie trennten sich die beiden Teams am Ende mit 2:2 (1:0).

Entsprechend ihrer Tabellenposition begannen die Gäste recht forsch, waren leicht spielbestimmend, ohne dabei aber zu Chancen zu kommen. Nach einigen Minuten aber kamen die Gastgeber besser in die Partie – und sie spielten sich schließlich Chancen heraus. Nach einem Pass in die Spitze war der zurückgekehrte Felix Bauer frei durch, scheiterte mit seinem zu zentralen Versuch jedoch an SVW-Schlussmann Dennis Wille (7. Minute). Waldstetten war ab diesem Zeitpunkt in der Partie und spielte weiter nach vorne. Nachdem Robin Eißele den Ball mit einer feinen Einzelaktion auf der rechten Seite wieder scharfmachte, war es Melih Furkan Zenen, der Bauer in der Mitte bediente. Dessen Abschluss aber wurde von einem Waldhäuser auf der Linie geklärt (13.). Auf der anderen Seite probierte es Fabian Dolderer. Halb Schuss, halb Flanke, flog der Ball schließlich aber deutlich am linken Pfosten vorbei (14.). Der TSGV agierte konzentriert und ließ dem Favoriten kaum Möglichkeiten in der Offensive. Nach einer präzisen Hereingabe von Julius Bäumel von der linken Seite schließlich war es soweit. In der Mitte lauerte Jonas Kleinmann und bugsierte die Kugel zum 1:0 über die Linie (23.). In der Folge verpasste es der TSGV, die Führung weiter auszubauen. Zur Pause stand es 1:0 für die Löwen. „Waldstetten war in der ersten Halbzeit entschlossener nach vorne. In der ersten Hälfte war der TSGV ganz klar besser als wir, wir sind überhaupt nicht nach vorne gekommen“, so ein ehrlicher Waldhäuser Trainer Jens Rohsgoderer.

17 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, da probierte es Bäumel aus großer Distanz, Wille lenkte den Ball noch über den Querbalken. Waldhausen war danach nun aber besser in der Partie und kam schnell zum Ausgleich. Nach einem langen Ball war Philipp Schiele plötzlich frei durch. Während die Waldstetter eine Abseitsposition erkannt haben wollten, ließ sich Schiele nicht beirren und netzte cool zum Ausgleich ein (56.). Sechs Minuten später war die rechte Seite des TSGV nicht im Bilde. Erneut Schiele schloss ab zum 2:1 für die Gäste. Das Spiel war gedreht, die Gäste überzeugten mit brutaler Effizienz. Danach war ein Bruch im Spiel, die Waldstetter zeigten sich beeindruckt von diesem Doppelschlag. Trotzdem sollte noch der Ausgleich fallen. Mit seinem ersten Ballkontakt erzielte Marcel Waibel das 2:2 (85.). In der Schlussphase wollten beide Teams den Sieg, doch am Ende blieb es beim 2:2.