Waldhausen holt auswärts einen Punkt

Der SV Waldhausen spielt beim Landesliga-Aufsteiger aus Bernhausen 1:1 und ist damit weiterhin ungeschlagen.

Die erste Chance der Partie hatte die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer. Michel Wegele erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball und spielte zu Wesley Wicker, der sich den Ball zu weit vorlegte. In der Folgte ließ der SVW den Ball laufen und kam zu weiteren Chancen. In der 40. Minute durfte der SVW jubeln. Vedat Yel flankte von der linken Seite in den Strafraum, wo Kevin Mayer zum 1:0 einköpfte. Kurz vor der Halbzeitpause konnte SVW-Keeper Dennis Wille sein Können nochmals unter Beweis stellen, als Fabian Schürg aus der zweiten Reihe abzog. Wille lenkte den Ball um den Pfosten und bewahrte sein Team somit vor dem Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel zwischen den Strafräumen mit etwas mehr Spielanteilen für die Heimmannschaft. Nach einem Eckball kam ein Bernhausener Spieler zum Kopfball, den Dennis Wille erneut glänzend über die Latte lenkte. In der 63. Spielminute fiel dann aber doch der Ausgleich. Durch einen Doppelpass am Strafraum stand Matanovic alleine vor Wille und schob zum 1:1 ein.

In der Folge kamen beide Mannschaften zu keinen weiteren nennenswerten Torchancen, sodass es am Ende beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.