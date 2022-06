Waldhausen gewinnt im letzten Heimspiel der Saison 2021/2022

Der SV Waldhausen hat sein letztes Heimspiel der Landesliga-Saison 2021/2022 gegen den TVS Bad Boll mit 2:1 gewonnen.

Die Gäste versuchten wie erwartet über ihre Zweikampfhärte ins Spiel zu kommen. Der SVW ließ sich davon jedoch nicht sonderlich beeindrucken. Nach einem Eckball entschärfte SVW-Torwart Albert Stroh einen gefährlich abgefälschtes Kopfball. Nach etwa 35 Minuten kam der SVW zu seiner ersten gefährlichen Torchance. Nach einer Flanke von Jan Hasenmaier köpfte Kevin Mayer den Ball jedoch nur auf das Tornetz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte der SVW den 1:0 Führungstreffer. Nach einer Freistoßflanke in den Strafraum konnten die Gäste den Ball nur auf den Fuß von Jeffrey Jannik klären, der den Ball kurz annahm und zum vielumjubelten Führungstreffer einschoss.

Nach der Halbzeitpause erwischte der SVW einen denkbar schlechten Start. In Überzahl kassierte man in der 54. Minute den 1:1 Ausgleich. Bad Boll setzte sich über die Außenbahn durch, passte in den Rückraum und Yasin Ceküc schob zum Ausgleich ein. Eine Minute später sah Philipp Schiele nach wiederholtem Foulspiel den Gelb-Roten Karton, sodass nun wieder Gleichzahl auf dem Spielfeld herrschte. In der Folge passierte nicht sonderlich viel und Bad Boll versuchte das Unentschieden zu halten, da dies zum vorzeitigen Klassenerhalt führen würde. In der 89. Minute gelang dem SVW jedoch der Führungstreffer. Nach einem Doppelpass zwischen Matteo Gammaro und Jeffrey Jannik wurde letzterer im Strafraum gelegt und der Unparteiische Manuel Bergmann zeigte auf den Punkt. Den Strafstoß verwandelte Jan Hasenmaier zum 2:1.