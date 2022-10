Waldhausen gewinnt 4:1 in Ulm

Der Fußball-Landesligist SV Waldhausen setzt seine Serie fort und gewinnt auswärts bei der SSG Ulm verdient mit 4:1.

Der SVW hatte viel Ballbesitz und konnte sich die ein oder andere Chance erarbeiten, ohne jedoch richtig zwingend zu werden. So dauerte es bis zur 33. Minute bis der Ball den Weg ins Netz fand. Nach einem Eckball von Vedat Yel köpfte Kevin Mayer zur 1:0 Führung ein. Nur eine Zeigerumdrehung später erhöhte der SVW druch Andreas Herkommer direkt auf 2:0. Bereits in der 50. Minute traf der SVW zum 3:0. Nach einem kurz ausgeführten Eckball flankte Schiele in den Strafraum, wo er Mayer fand, welcher gekonnt sein zweites Kopfballtor an diesem Tag erzielte. Aufgrund des anhaltenden Regens und den schwierigen Platzverhältnissen war das Spiel in der Folge geprägt von vielen Fouls und es spielte sich zunehmend vieles im Mittelfeld ab. In der 84.Minute erzielte schließlich der eingewechselte Luca Uhl das 4:0.

Nach einer Flanke von der rechten Seite erzielte die SSG Ulm in der 85. Minute per Kopf das 1:4. Der SVW ließ sich vom Gegentreffer jedoch nicht beirren und spielte die Partie souverän zu Ende.