Waldhausen gegen Felix Luz und Co.

Nach der knappen Heimniederlage gegen den SC Geislingen trifft der Fußball-Landesligist SV Waldhausen auf den TSV Deizisau. Spielbeginn ist am kommenden Samstag in Deizisau um 14.30 Uhr. Groß war der Frust bei Spielern und Verantwortlichen nach dem verlorenen Spitzenspiel am vergangenen Spieltag.

Der SVW musste zwei schnelle Gegentreffer in der Anfangsphase hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer zeigte jedoch Moral und kämpfte sich wieder ins Spiel zurück. Man war der Spitzenmannschaft aus Geislingen – bis auf die ersten 20 Minuten – ebenbürtig und hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt. Es galt nun unter der Woche die Niederlage abzuschütteln und sich auf die schwere der Aufgabe in Deizisau vorzubereiten.

Deizisau hatte bisher immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen und sammelte bislang sechs Punkte ein und belegt damit den 19 und somit letzten Tabellenplatz. Im vergangenen Jahr kassierte der SVW eine klare 0:2-Heimniederlage. Das dürfte den Spielern um Kapitän Dennis Wille Warnung genug sein. Leicht wird die Aufgabe sicherlich nicht, der Gegner wird mit allen Mitteln versuchen, eine neuerliche Niederlage abzuwehren. Der Torjäger von Deizisau, Alassane Braun, steht nach Verletzung wieder zur Verfügung. Darüber hinaus wurde der Ex-Profi Felix Luz (39, unter anderem FC. St. Pauli, FC Augsburg und zuletzt bis 2016 1. FC Saarbrücken) reaktiviert, der Stürmer erzielte bisher zwei Tore.