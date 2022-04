Waldhausen gegen den Rückrundenspitzenreiter

Nach der deutlichen 0:3-Niederlage beim SV Bonlanden erwartet den Fußball-Landesligisten SV Waldhausen um Trainer Jens Rohsgoderer mit dem TSV Weilimdorf der nächste dicke Brocken. Mit 19 Punkten aus der Rückrunde steht der TSV Weilimdorf aktuell mit an der Spitze der Rückrundentabelle. Spielbeginn ist am Samstag um 15.30 Uhr in Waldhausen.

Mit lediglich einer Niederlage und drei Gegentoren in der Rückrunde reist die Mannschaft von Trainer Holger Traub aufs Härtsfeld und zeigt ein völlig anderes Gesicht als in der Hinrunde, hier konnten lediglich 20 Punkte gesammelt werden. Im Winter verstärkte sich der TSV in der Offensive mit dem Ebnater Ex-Profi Manuel Fischer, der gleichzeitig auch den Part des Co-Trainers einnimmt. Die drei Gegentore im vergangenen Spiel zeigen die aktuell fehlende Stabilität der Waldhäuser Defensive, stellte man der Hinrunde noch die beste Abwehr der Liga. „Wir müssen als Team wieder besser und aggressiver gegen den Ball arbeiten und das über die gesamte Spielzeit“, fordert Rohsgoderer.

Die Personaldecke bleibt immer noch angespannt, neben dem Langzeitverletzten Titzian Legat, werden auch Torjäger Kevin Mayer und Leon Weber aufgrund von Verletzungen am Samstag nicht zur Verfügung stehen.