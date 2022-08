Waldhausen gastiert in Frickenhausen

Der SV Waldhausen bestreitet an diesem Samstag (15.30 Uhr) sein erstes Auswärtsspiel der diesjährigen Landesliga-Saison beim FC Frickenhausen. In Frickenhausen fand in diesem Sommer ein größerer Kaderumbruch mit zehn Abgängen und acht Neuzugängen statt. Die runderneuerte Mannschaft unterlag zum Saisonauftakt unglücklich mit 0:1 beim TSGV Waldstetten. Der SVW gewann nach einer starken Teamleistung am Ende verdient mit 2:0 gegen den Verbandliga-Absteiger und Meisterschaftsfavoriten Türk Spor Neu-Ulm.

In den bisherigen Landesliga-Begegnungen konnte der SV Waldhausen noch nicht gegen den FC Frickenhausen gewinnen - lediglich ein Unentschieden konnte man erzielen. Dies soll sich am kommenden Samstag ändern, wenn die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer nach Frickenhausen reist. Es bleibt jedoch zu erwarten, wie die neu formierte Frickenhausener Mannschaft auflaufen wird. Mit Darius Stehling konnte man einen gefährlichen Stürmer hinzugewinnen, der in der vergangenen Saison 15 Tore für den Landesliga-Absteiger TSV Köngen erzielte. Zudem wechselte der routinierte Defensivspieler und nun spielender Co-Trainer Rouven Kendel vom ebenfalls abgestiegenen Landesligisten TSV Deizisau nach Frickenhausen.

Nach dem schweren Auftaktspiel gegen Türk Spor Neu-Ulm steht beim SVW gleich hinter mehreren Personalien ein Fragezeichen. Es wird sich also erst spät zeigen, wer für das schwere Auswärtsspiel in Frickenhausen einsatzbereit sein wird. Was jedoch feststeht, ist, dass der SVW etwas Zählbares mit zurück aufs Härtsfeld bringen möchte.