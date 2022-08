Waldhausen empfängt Donzdorf

Nachdem der SV Waldhausen seine ersten vier Saisonspiele allesamt gewinnen konnte, kommt an diesem Samstag (15.30 Uhr) der Landesliga-Aufsteiger JC Donzdorf auf das Härtsfeld.

Nach dem sehr zweikampfbetonten und laufintensiven Spiel in Buch steht dem SVW mit dem JC Donzdorf ein sehr spielstarker Gegner gegenüber, der in allen Mannschaftsbereichen über enorm viel Qualität verfügt. Die Aufstiegsmannschaft aus der vergangenen Saison wurde mit etlichen neuen Spielern verstärkt. So konnte man das Mittelfeld mit dem Ex-Profi Royal-Dominique Fennell (ehemals VfR Aalen) sowie Dominik Mader vom aufgestiegenen SC Geislingen verstärken. Im Angriff zählt Tarik Serour zu den absoluten Leistungsträgern des Teams. Dieser war in der vergangenen Saison mit 34 Toren und 17 Assists maßgeblich am Aufstieg des JC Donzdorf beteiligt und knipste diese Saison bereits wieder doppelt. Mit der Empfehlung von 38 Toren in der Kreisliga A III Neckar-Fils wechselte zudem Baran Ates zum Landesliga-Neuling, der sich in der neuen Liga bereits vier Mal in die Torjägerliste eintragen konnte. Nachdem das Team von Trainer Benjamin Bilger zum Saisonstart zwei Siege holte, musste man zuletzt zwei Niederlagen einstecken. Im vergangenen Spiel sah zudem Torhüter Paul Heer die Rote Karte. Beim SVW sind Andreas Herkommer (Rippenprellung) und Vedat Yel (Fußprellung) noch fraglich.