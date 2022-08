Waldhausen besiegt den Angstgegner

Der SV Waldhausen hat das erste Auswärtsspiel der diesjährigen Landesliga-Saison mit 3:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Jens Rohsgoderer ihren Angstgegner Frickenhausen erstmals bezwingen können.

Von Beginn an hatte der SVW viel Ballbesitz und konnte sich dadurch mehrere Chancen erarbeiten, um in Führung zu gehen - es scheiterte jedoch immer am letzten Pass. Auch der Frickenhausener Torhüter konnte zwei Mal gut gegen Wesley Wicker parieren. Es dauerte somit bis zur 36. Minute bis Andreas Herkommer seine Farben in Führung brachte. Nach einem Freistoß von Philipp Schiele war dieser schön eingelaufen und köpfte zur verdienten Führung ein. Nur drei Minuten später packte „Blitze“ Schiele einen Hammer aus 30 Metern aus, der oben links im Eck einschlug.

Kurz vor der Halbzeitpause musste man nochmal zittern, als ein verunglückter Rückpass zu einem Frickenhausener Spieler gelangte und dieser plötzlich alleine auf Dominik Schlipf zulief, der seine Mannschaft jedoch vor einem Gegentor bewahrte. Somit ging der SVW mit einer verdienten Führung in die Pause.

Nach der Pause ein leicht verändertes Bild. Frickenhausen machte etwas früher Druck und die Zweikämpfe wurden etwas härter geführt. Der SVW ließ sich davon jedoch nicht sonderlich beeindrucken und verteidigte die Führung und versuchte gleichzeitig diese weiter auszubauen. In der 77. Minute dann das erlösende 3:0. Wesley Wicker legte vor dem Tor quer und Kevin Mayer musste nur noch einschieben. In der Folge hatte der SVW noch weitere Möglichkeiten um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Bei großer Hitze blieb es am Ende beim verdienten 3:0-Auswärtserfolg für die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer. Abermals zeigte der SVW eine geschlossene und konzentrierte Mannschaftsleistung, wodurch man zum ersten Mal gegen Frickenhausen gewinnen konnte.