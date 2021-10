Waldhausen ballert sich auf Platz zwei

Der SV Waldhausen ballerte sich auf Platz zwei. Der SVW hat an diesem Sonntag in der Fußball-Landesliga mit 5:0 (3:0) bei der SSG Ulm gewonnen. Durch den Sieg kletterte die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer in der Tabelle und liegt nun einen Punkt hinter Spitzenreiter SC Geislingen.

Kevin Mayer gelang die Führung (20.), später sorgte er für einen Doppelpack (62.). Die weiteren Treffer erzielten Wesley Wicker (32.), Philipp Schiele (33.) und Vedat Yel (71.).