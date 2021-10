Waldhausen als Dritter ins Heimspiel

Nach einem überzeugenden Spiel am vergangenen Sonntag beim TSV Weilimdorf konnte der Fußball-Landesligist SV Waldhausen einen auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg feiern. Man hatte den Gegner im Wesentlichen die gesamte Spieldauer gut im Griff. Lediglich 20 Minuten in der ersten Halbzeit ließ man dem Gegner zu viel Raum in denen er seine technischen Versiertheit auf den Platz brachte. 4:1 hieß der Endstand aus Sicht des SVW. Dies bedeutet aktuell den dritten Platz in der Landesliga Staffel 2. Die „Schwarz-Gelben“ fühlen sich scheinbar im bisherigen Saisonverlauf auf fremden Plätzen wohler – hier stehen vier Siege und lediglich eine Niederlage gegenüber. An diesem Samstag (15.30 Uhr) gilt es nun, die Heimbilanz aufzupäppeln und gegen den TSVgg Plattenhardt zu punkten, um den Abstand zu den hinteren Plätzen konstant zu halten.

Die Mannschaft von Antonino Rizzo konnte, nach vier sieglosen Spielen, am vergangenen Spieltag den SV Ebersbach knapp mit 2:1 bezwingen und steht mit zehn Punkten aus neun Spielen auf dem 14. Tabellenplatz. Plattenhardt ist bekannt durch ihre spielerische Qualität, hier nehmen der Ex-FC Heidenheim Profi Michael Deutsche sowie Ex-Zweitligaspieler Jose Alex Ikeng die zentralen Rollen ein. Es gilt, diese beiden starken Spieler in Schach zu halten.