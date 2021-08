Waldhausen: Abschied beim Heimspiel

Im zweiten Heimspiel der aktuellen Saison trifft der Fußball-Landesligist SV Waldhausen auf einen alten Bekannten, den FV Sontheim. Spielbeginn ist am Samstag um 15.30 Uhr. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Vereine in der Landesliga – in der abgebrochenen Runde konnte der SVW am zweiten Spieltag mit 2:0 gewinnen – wie in den vergangenen Bezirksligajahren war auch hier das Spiel hart umkämpft und lange Zeit war der Ausgang offen. In Landesligazeiten kann auch heuer ein Spiel mit Derbycharakter erwartet werden. Nach dem starken Auftritt in Ebersbach musste das Waldhäusener Team pausieren und hofft jetzt gegen die auswärtsstarken Sontheimer schnell wieder in Tritt zu kommen. Mit sechs Punkten und einem ausgeglichenen Torekonto steht die Sontheimer Mannschaft um Coach Sebastian Knäulein aktuell auf Platz 9 – auffallend hierbei, beide Siege wurden auf fremdem Platz errungen.

Die Mannschaft von SVW-Trainer Jens Rohsgoderer strebt vor der zweiten Englischen Woche am Samstag den ersten Heimsieg im zweiten Heimspiel an. Sollte dies gelingen, kann umso mehr von einem sehr guten Start in die neue Saison gesprochen werden. Insbesondere Zuhause müssen die Punkte geholt werden, will man sich in dieser starken Landesliga möglichst frühzeitig etwaiger Abstiegssorgen entledigen. Auf die verletzten Timo Kamm und Fabian Fuchs, sowie auf den Langzeitverletzten Jan Hasenmaier wird der SVW (5.) am Samstag verzichten müssen. Jedoch ist man beim SVW guter Dinge, dass mit der richtigen Einstellung und wenn an die bisher gezeigten Leistungen angeknüpft werden kann, die drei Punkte in Waldhausen bleiben.

Im Rahmen des Heimspiels möchte der SVW die Spieler und Trainer, die den Verein in der Sommerpause verlassen haben, gebührend verabschieden und freut sich auf ein Wiedersehen mit diesen bei einem hoffentlich sehenswerten „Derby“ am Samstag. Waldhausens Landesliga-Konkurrent von der Ostalb, SV Neresheim (11.), muss am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Geislingen (4.) antreten.