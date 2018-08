Wald- und Märchenrallye mit dem Albverein

Eine Wald- und Märchenrallye für Teilnehmer ab fünf Jahren veranstaltet die Ortsgruppe Aalen des Schwäbischen Albvereins am Sonntag, 2. September, im Rohrwang. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Waldfriedhof. Auf dem Weg erfahren die Kinder Interessantes über den Wald, am Ende gibt’s eine kleine Überraschung. Bei einem Picknick an einem verwunschenen See erzählt Ute Hommel Märchen. Die Wegstrecke ist fünf Kilometer lang, die Rallye dauert etwa drei Stunden.

Um Anmeldung mit Altersangabe wird unter 07361 / 931745 gebeten.