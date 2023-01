Waisenhaus von Govinda soll weiterhin Wohlfühlort bleiben

Der Aalener Verein Govinda unterhält in Nepal verschiedene Bildungs- und Gemeindeprojekte. Bereits im Jahr 2000 wurde ein Waisenhaus südlich von Kathmandu für bis zu 50 Kinder gebaut. Im Jahr 2002 folgte das nächste große Projekt mit dem Bau der Shangrila International School. Dort fand vor kurzem eine farbenfrohe Feierlichkeit zum 20-jährigen Jubiläum statt. Die Schulkinder haben mit Begeisterung zwischen den Reden zahlreicher Honoratioren Tänze und Theaterstücke aufgeführt.

Die beiden Gebäude des Waisenhauses werden laut Pressemitteilung des Aalener Vereins Govinda seit 23 Jahren tagtäglich von einer großen Kinderschar benutzt. Es wird gekocht, gegessen, gespielt und gelernt. Dies habe deutliche Spuren an den Räumen hinterlassen. Insofern seien umfangreiche Renovierungsarbeiten dringend nötig gewesen. Die elektrischen Leitungen seien bereits erneuert. Im neuen Jahr sei geplant, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Hierfür seien bereits nötige Leitungen verlegt worden. Auch die Fußböden seien erneuert, die Wände gestrichen und die Sanitärräume behindertengerecht umgebaut worden. Die Möbel müssten allerdings noch repariert und gestrichen werden, teilt der Verein mit. Die meisten der Waisenkinder stammten aus schwierigen sozialen und unterprivilegierten Verhältnissen. Sie hätten es im Leben besonders schwer und sollen sich im Waisenhaus von Govinda zuhause fühlen. Die Betreuung werde durch ein qualifiziertes nepalesisches Team gewährleistet, sagt Corinna Hilgner, Vorstandsvorsitzende von Govinda.

Bauliche Maßnahmen seien auch an der Shangrila International School von Govinda in Angriff genommen werden. Die Schule werde von bis zu 500 Kindern besucht. Das Gebäude mit den Schultoiletten sei neu errichtet und mit einer neu gebauten Biogasanlage kombiniert worden. So würden zukünftig die menschlichen Ausscheidungen in Energie umgewandelt. An der Dachkonstruktion sei überdies mit Bambus ein schnell wachsendes und nachhaltiges Baumaterial verwendet worden. Nachhaltigkeit sei ohnehin das Hauptaugenmerk des Vereins in allen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit.