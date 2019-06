Wahnsinn: Auch Essingen kann Chance nicht nutzen

Spitzenreiter Dorfmerkingen hat mit 0:2 verloren. Der Zweite, der SKV Rutesheim hat sich mit 1:4 beim FV Löchgau geschlagen geben müssen. Der Dritte, der FSV Hollenbach, kam über ein 0:0 gegen den FC Wangen nicht hinaus. Der Vierte, der TSV Essingen, hatte somit die Chance an diesem Sonntag, mit einem Sieg beim VfB Neckarrems nach Punkten mit Dorfmerkingen und Rutesheim gleichzuziehen – spielte aber ebenfalls nur 1:1. Es ist das zweite Unentschieden binnen dreier Tage für die Mannschaft von Beniamino Molinari.

Nach 13 Minuten gaben die Gäste aus dem Schönbrunnenstadion den ersten Warnschuss ab. Niklas Weissenbergers wuchtigen Schuss parierte der Neckarremser Schlussmann Luis Miguel Rodrigues Loucao mit beiden Fäusten. Dann musste Stani Bergheim verletzungsbedingt bereits nach 25 Minuten das Feld verlassen. Für ihn kam Niklas Groiß in die Partie. In der ersten halben Stunde hatten die Essinger mehr von der Partie, die zwingenden Chancen blieben jedoch aus. Neckarrems operierte meist mit langen Bällen, die für die Innenverteidiger José Gurrionero und Stergios Dodontsakis jedoch kein Problem darstellten. Nach einem Fehlpass von Julian Biebl lief VfB-Akteur Nesreddine Kenniche alleine auf das TSV-Tor zu, doch der zurückgeeilte Gurrionero konnte den Ball soeben noch ins Seitenaus befördern (39.).

Groiß trifft Pfosten – Weiß trifft

Seinen Fehler aber machte Biebl gleich wieder gut. Im Mittelfeld erkämpfte er sich stark den Ball und bediente Groiß. Dessen Schuss klatschte vor den Pfosten und von dort vor die Füße von Fabian Weiß, der eiskalt zum 1:0 vollstreckte (43.). Und kurz vor dem Pausenpfiff sah es dann so aus, als würde sich das Spiel vollends zugunsten der Gäste entwickeln. Nach einem rüden Foul an Weissenberger sah Lars Ruckh die Rote Karte (45.+2).

Mit einem Mann mehr und der Führung im Rücken kehrten die Essinger zur zweiten Halbzeit auf den Rasen zurück. Doch für Gefahr sorgte der VfB. Nachdem der TSV den Ball nicht aus der eigenen Gefahrenzone geklärt bekam, zog Veton Ahmeti einfach mal aus rund 16 Metern ab und traf so zum Ausgleich (52.). Dann verzog Maximilian Eiselt zunächst aus der Distanz (54.), dann parierte Rodrigues Loucao ohne Probleme Eiselts Versuch, nachdem dieser von Gallego bedient wurde (58.).

Dann probierte es erneut Groiß, doch Rodrigues Loucao war wieder zur Stelle. Den Nachschuss setzte Tim-Ulrich Ruth aus der Kurzdistanz über den Kasten (63.). Molinari wollte den Sieg erzwingen, stellte auf Dreierkette um und brachte Stürmer Jermaine Ibrahim für Kilian Müller in die Partie. Der TSV drängte nun mit aller Macht auf den Führungstreffer, die Neckarremser waren dabei jedoch stets über Konter gefährlich. Die eine Chance aber kam nicht mehr auf für den TSV. So mussten sich die Essinger mit diesem Unentschieden begnügen, was die Konkurrenz natürlich freuen dürfte. Somit wird sich erst am allerletzten Spieltag entscheiden, welche der Top-Vier sich die Meisterschaft krallt. Im Duell zwischen Essingen und Hollenbach aber haben es beide Mannschaften nicht selbst in der Hand.