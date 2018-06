Wahlkreise: Alles bleibt, wie es ist

Für die Kreistagswahl am 26. Mai kommenden Jahres bleibt die Einteilung der Wahlkreise so, wie sie ist. Das hat der Kreistag am Dienstag beschlossen.

Alle fünf Jahre, also vor jeder Wahl, müsse überprüft werden, ob die Relation zwischen Einwohnerzahl des Kreises, Einteilung der Wahlkreise und Proporz der ihnen zustehenden Kreistagssitze noch stimme, erläuterte Landrat Klaus Pavel. Die Überprüfung habe ergeben, dass sich an diesem Verhältnis nichts verändert habe und daher keine Änderungen notwendig seien.

Für die Kreistagswahl und die Zusammensetzung des Kreistags ist der Ostalbkreis in acht Wahlkreise eingeteilt, denen aufgrund der Einwohnerzahl eine bestimmte Anzahl an Sitzen im Kreistag zusteht.

Es sind dies: Wahlkreis I Aalen (14 Sitze), Wahlkreis II Schwäbisch Gmünd (zwölf Sitze), Wahlkreis III Ellwangen (fünf Sitze), Wahlkreis IV Virngrund (sechs Sitze), Wahlkreis V Härtsfeld-Ries (sechs Sitze), Wahlkreis VI Abtsgmünd-Leintal-Frickenhofer Höhe (fünf Sitze), Wahlkreis VII Albuch-Rosenstein (acht Sitze), Wahlkreis VIII Schwäbischer Wald-Lorch-Waldstetten (acht Sitze).