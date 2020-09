Vermutlich aufgrund etwas zu hoher Geschwindigkeit ist eine 45 Jahre alte Autofahrerin am frühen Freitagmorgen in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war gegen 1.30 Uhr in der Oberbettringer Straße unterwegs gewesen. Auf der nassen Fahrbahn kam das Fahrzeug kurz vor dem Glockenkreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinwand. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 35000 Euro.