Wört: Mit Zuversicht ins „Alles-Oder-Nichts“-Spiel

Wer sichert sich den letzten verbliebenen Startplatz für die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga? Die Antwort auf diese Frage wird es am Samstag in Burgberg geben, wenn sich der Bezirksliga-Viertletzte SV Wört und der SC Hermaringen, seines Zeichens Vizemeister der Kreisliga A III, gegenüber stehen. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Durch die 2:7-Schlappe gegen den Tabellenvierten aus Neuler hat der SV Wört am vergangenen Wochenende den direkten Klassenerhalt verpasst. Dass es nun in die Relegation geht, bedeutet für die Blau-Weißen allerdings vielmehr eine aussichtsreiche Zusatzchance als unnötiges Nachsitzen. Das Mindestziel sei erreicht, wie Andreas Fuchs betont. „Unser Ziel, nicht direkt abzusteigen, haben wir bereits erreicht“, so Fuchs, „nun sind wir zuversichtlich, dass wir eben in der Relegation den Klassenerhalt schaffen.“ Dass es nach dem letzten Spieltag nur eine Woche Pause gab und die Mannschaft im Spielrhythmus bleibt, ist sicherlich ein weiterer Vorteil.

Der Optimismus bei Wört kommt nicht von ungefähr. Mit einigen Achtungserfolgen, allen voran ist der 2:0-Heimerfolg über Meister Neresheim zu nennen, hat der Neuling in dieser Saison aufhorchen lassen. Drei Spieltage vor dem regulären Saisonende stand der SVW zwar mit dem Rücken zur Wand, meldete sich mit den souveränen Siegen über Heuchlingen (4:0) und Lauchheim (4:1) allerdings eindrucksvoll zurück. Nicht zuletzt können die Blau-Weißen in personeller Hinsicht aus den Vollen schöpfen und wollen es unbedingt vermeiden, wie vor drei Jahren erneut direkt wieder aus der Bezirksliga abzusteigen.

Abschied für Manfred Raab

Angesichts der bescheidenden Möglichkeiten und der Philosophie, fast ausschließlich auf heimische Akteure zu setzen, ist der Klassenerhalt für den SVW ohnehin das höchste aller Gefühle. „Alle wissen, um was es geht“, betont Spielleiter Fuchs, „und es wäre natürlich hervorragend, wenn wir Manfred Raab gebührend verabschieden könnten.“ Der zweimalige Aufstiegstrainer ein letztes Mal an der Seitenlinie stehen, ehe zur neuen Runde Ralf Meier (bislang TuS Feuchtwangen) übernimmt. „Es wäre wunderbar, mit dem Klassenerhalt abzutreten“, so blickt Raab seinem nahenden Abschied nach sieben Jahren entgegen und fügt hinzu: „Mit dem, was wir bisher erreicht haben, bin ich voll zufrieden. Wenn wir uns tatsächlich retten sollten, wäre das wertvoller als jede Meisterschaft, die ich in meiner Trainerlaufbahn feiern durfte.“

Um ihrem scheidenden Coach einen erfolgreichen Abschied zu bescheren, müssen die Wörter allerdings ein dickes Brett bohren. Denn zum einen darf sich Gegner SC Hermaringen im nur drei Kilometer entfernten Burgberg quasi über ein Heimspiel freuen. Zum anderen präsentierten sich die Brenztäler zuletzt in bestechender Verfassung und warfen im ersten Relegationsspiel am Dienstag die Sf Dorfmerkingen II am Dienstag aus dem Rennen, wobei der SCH vor allem mit seiner gut gestaffelten Defensive zu überzeugen wusste. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, resümierte Trainer Roland Häge, war mit der Leistung seiner Mannen aber nicht völlig zufrieden: „Wir müssen besser Fußball spielen.“ Häge verriet außerdem, dass er sich bereits Informationen über den SV Wört eingeholt habe. Der SVW sollte besonderes Augenmerk auf Hermaringens Patrick Mair legen: 34 Saisontore hat der 28-jährige Angreifer bereits erzielt, zuletzt den 2:0-Endstand gegen Dorfmerkingen. Stark auch: Im Jahr 2019 ging erst ein Spiel verloren, mittlerweile stehen elf Siege in Folge zu Buche.

In der Saison 2014/15 war Hermaringen bereits einmal in der Bezirksliga vertreten, musste diese als abgeschlagenes Schlusslicht allerdings umgehend wieder verlassen. In einem Ligaspiel sind der SVW und der SCH allerdings noch nie aufeinander getroffen, so dass kein Favorit auszumachen scheint. „Alles oder Nichts“, lautet die Devise daher für beide Teams. Wobei es auch noch ein Hintertürchen gibt: Sollte Bezirksliga-Vizemeister SG Bettringen am Sonntag gegen Köngen bestehen und im folgenden Endspiel gegen Weilheim den Landesliga-Aufstieg perfekt machen, würde auch der Unterlegene aus dem Duell Hermaringen gegen Wört künftig in der höchsten Spielklasse des Bezirks antreten.