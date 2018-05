Wört marschiert seinen Verfolgern davon

In der Fußball-Kreisliga A steht der fünftletzte Spieltag der laufenden Saison auf dem Programm. Zumindest auf dem Papier erscheinen die Ausgangslagen für die verbleibenden Begegnungen eindeutig, doch Überraschungen sind in dieser ausgeglichenen Spielklasse an der Tagesordnung. Im Saisonendspurt ist noch vieles möglich, aber fast nichts unmöglich.

Kreisliga A I: Hofherrnweiler II (2./55 Punkte) hilft am Sonntag bei Bettringen II (8./36) nur ein Sieg, um den Druck auf Spitzenreiter TV Heuchlingen (1./58) aufrecht zu erhalten. Der TSV Essingen II (11./29) hingegen könnten den Klassenerhalt nun auch rechnerisch vorzeitig sicher machen, Voraussetzung ist allerdings ein Erfolgserlebnis vor heimischer Kulisse gegen den FC Bargau II (9./36).

Kreisliga A II: Mit einer beeindruckenden Konstanz hat sich Spitzenreiter Wört (1./51) in den vergangenen Wochen ein Polster erarbeitet und besitzt nun beste Chancen darauf, wieder in die Bezirksliga zurückzukehren. Nachdem in den vergangenen acht Partien sieben Siege eingefahren wurden, wollen die Blau-Weißen nun auch im Heimspiel gegen den SV Pfahlheim (9./33) in der Erfolgsspur verbleiben. Denn ganz sicher ist sich auch die Mannschaft von Trainer Manfred Raab – mit dem die Wörter bereits 2015 den Titel in der A II bejubeln durften – dass der Meisterwimpel mit jedem weiteren Sieg ein Stückchen näher rückt. Aus eigener Kraft können die Verfolger den SVW nicht mehr einholen, so dass für die direkten Verfolger nunmehr das enge Rennen um den Relegationsplatz im Vordergrund steht. Union Wasseralfingen (2./44) bei Rosenberg (16./16) sowie der TV Bopfingen (4./42) gegen den FC Röhlingen (15./16) haben die wohl einfachsten Aufgaben vor der Brust, für die beiden Gegner schwindet angesichts von elf Punkten Rückstand zunehmend auch die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt. Zumindest auf dem Papier als Favorit reist Adelmannsfelden (3./43) zu Schwabsberg-Buch (13./27) und will sich auf fremdem Platz für die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen vier Partien gilt es für SV Kerkingen (5./42) in die Erfolgsspur zurückzufinden, zumal die Aufgabe bei Westhausen (12./28) als durchaus machbar erscheint. Im Tabellenkeller muss der auf dem Relegationsplatz postierte Ellenberg (14./27) weiter zittern, durch einen Auswärtserfolg bei Stödtlen (8./33) könnte sich die Lage jedoch deutlich verbessern, sollten die direkten Konkurrenten aus Schwabsberg und Westhausen in ihren schwierigen Spielen gleichzeitig nicht punkten. Auch Aufsteiger Nordhausen-Zipplingen (11./31) ist noch nicht endgültig gesichert und hofft in Hüttlingen (6./36) auf weitere wichtige Punkte. Dorfmerkingen II (10./32), das sich durch ihren Negativlauf in der Rückrunde um sechs Plätze verschlechtert haben, stehen beim VfB Tannhausen (7./36) durchaus unter Zugzwang, will man nicht noch in den Tabellenkeller hineinrutschen.

Kreisliga A III: Königsbronn/Oberkochen (4./53) besitzt im Aufstiegsrennen die wohl schlechtesten Karten, da die direkten Konkurrenten allesam noch zwei Spiele mehr zu bestreiten haben. SGM bieten sich in dieser Spielzeit nur noch drei Möglichkeiten zum punkten, die erste davon beim abstiegsbedrohten FC Härtsfeld (15./22). Die Hausherren sitzen nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Ligapartien auf dem drittletzten Rang fest und können jeden einzelnen Zähler dringend gebrauchen.