Wört erobert Tabellenspitze

Sie können einfach nicht mehr gewinnen. Die Kreisliga-Fußballer der TSG Hofherrnweiler II müssen im Derby gegen Essingen II einen späten Ausgleich hinnehmen. Schwabsberg-Buch geht in Tannhausen unter.

Kreisliga A I: Essingen II - Hofherrnweiler-Unterr. II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Max Melzer (48.), 1:1 Landgraf (90.+4). Man merkte den Gästen an, dass sie unter Druck standen. Ein überlegenes Spiel brachte aber nur zwei Lattentreffer ein und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Max Melzer erzielte direkt nach dem Wiederanpfiff das fällige 1:0 für die TSG II. Danach jedoch schlug die Stunde des TSV Essingen II. Die Hausherren steigerten sich, das verdiente 1:1 fiel schließlich in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Kreisliga A II: Tannhausen – DJK-SG Schwabsberg-Buch 5:0 (3:0). Tore: 1:0, 4:0 Ganzenmüller (18., 78.), 2:0 Lingel (33.), 3:0 Hammele (42.), 5:0 Vaas (82.). Nach einer druckvolle Anfangsphase der Gäste kam die Heimmannschaft immer besser ins Spiel und ging mit 3:0 in die Halbzeit. Nach der Halbzeit versuchte die DJK noch einmal alles, jedoch legte der VfB noch einmal zwei Tore nach und fuhr einen verdienten Heimsieg ein.

Stödtlen - Dorfmerkingen II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Feil (90.). Insgesamt ein ausgeglichenes, faires Spiel mit Chancenplus auf Seiten von Stödtlen. Ein verdienter Sieg.

Hüttlingen - Adelmannsfelden 0:0. In einem sehr ausgeglichenen Spiel mit einem Chancenplus für den Gastgeber gab es am Ende keinen Sieger. Auch wenn keine Tore fielen war es ein sehr hochklassigen und intensives Spiel in dem beide Mannschaften den Sieg suchten. Reserven 4:1

Pfahlheim - Union Wasseralfingen 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Kempf (55.), 1:1 L.Böhm (58.), 2:1 F. Kuhn (61.).

Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel bei dem beide Mannschaften die Chance zu Führung hatten. In der zweiten Halbzeit gingen die Gäste nach einem Freistoß in Führung. Innerhalb von drei Minuten drehte dann die Heimelf mit einer starken Mannschaftsleistung und stark heraus gespielten Toren die Partie. Alles in allem ein vedienter Sieg von Pfahlheim.

Wört – Röhlingen 3:2 (1:1). Tore: 1:0 (23.) T. Schwarzbäck, 1:1 (31.) H. Tuscher, 2:1 (56.) T. Schirrle, 3:1 (72.) P. Heide, 3:2 (77.) F. Schilk. In einem munteren Spiel bei sommerlichen Temperaturen wurde auf beiden Seiten jeweils eine Großchance ausgelassen, ehe die Heimelf in Führung ging. Doch wenige Minuten später fiel der Ausgleich und die Röhlinger hatten in ihrer stärksten Phase sogar die Führung auf dem Fuß. Doch nach dem Seitenwechsel wurde Wört besser und erhöhte auf 3:1. Der Gegner versuchte weiterhin alles und konnte nochmals verkürzen. In der hektischen Schlussphase verteidigte die Heimelf aber geschickt und ging als Sieger vom Platz. Res.: 2:0.

Rosenberg – Kerkingen 1:3 (0:2) Tore: 0:1, 0:3 beide Geiß (25., 65.), 0:2 Deissler (45.), 1:3 P. Atris (71.). Kerkingen war in der ersten Halbzeit spielbestimmend und ging verdient mit 2:0 in Führung. Mit dem 3:0 war das Spiel entschieden. Res.: 4:6.

Bopfingen – Ellenberg 2:1 (1:1). Tore: 1:0, 2:1 beide Brunner R. (3., 82.), 1:1 Eigentor (17.). Es war eine schwache Partie. Bopfingen hatte massig Torchancen um die Partie früher zu entscheiden. Kurz vor Schluss erzielte Robert Brunner mit seinem zweiten Treffer das goldene Tor.

Westhausen - Nordh.-Zipplingen 5:0 (3:0). Tore: 1:0, 4:0 beide Sauter (21., 49.), 2:0 Egunjobi (32.), 3:0 Schneider (43.), 5:0 Frei (61.). In einem sehr einseitigen Spiel gewinnt die Heimmannschaft deutlich und feiert einen Kantersieg. Res.: 3:1.

Kreisliga A III: TS Heidenheim - SGM Königsbr./Oberkochen 2:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:1 beide Toklucu (15., 68.), 1:1 Hammer (65.), 2:2 Geissler (90.). Keine weiteren Angaben.