Wört effektiv und erfolgreich

Was ist in der Aalener Weststadt los: Die Reserve aus Hofherrnweiler kassiert die nächste Pleite. Union Wasseralfingen muss gegen Schwabsberg-Buch mit einem Remis zufrieden sein.

Kreisliga A I: Hofherrnweiler-Unterr. II – Straßdorf 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 1:3 alle Seskir, 1:2 Bojang (77.). Wieder viel Ballbesitz für die Hausherren. Die Gäste nutzten alle ihre Chancen während die Heimelf die wenigen guten Möglichkeiten ungenutzt lies.

Waldstetten II - Essingen II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Sawatzki (31), 2:0, 3:0 beide Strobel (55., 67.). Der Abstiegskampf befeuerte das Spiel des TSGV: Auf das 1:0 vor der Pause folgte ein Strobel-Doppelpack in der 55. und 67. Minute. Die Essinger agierten viel zu passiv bis zu diesem Zeitpunkt und konnten auch in den letzten 20 Minuten keine entscheidenden Chancen mehr verbuchen. Der TSGV II leistete sich sogar noch den Luxus, einen Elfer zu verschießen.

Kreisliga A II: Ellenberg - Rosenberg 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Schreckenhöfer C. (10.), 1:1 Knecht F. (43.), 2:1 Müller Jonas (FE., 70.), 3:1 Etzel A. (84.). Im Kellerduell zwischen dem VfB Ellenberg und den Sportfreunden aus Rosenberg konnte sich der Gastgeber durchsetzen. In einem Duell auf Augenhöhe konnte der VfB seine Möglichkeiten nutzen und letztendlich verdient die Begegnung für sich entscheiden. Res.: 5:1.

Kerkingen - Wört 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Lingel S.(11.), 1:1 Deissler (41.), 1:2 Schwarzbäck (58.), 1:3 Lingel Ph.(70.), 1:4 Heide (76.). Von Beginn an war Wört besser im Spiel und ging folgerichtig früh in Führung. Der Ausgleich der Hausherren kurz vor der Halbzeit war schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt. Kerkingen kam besser aus der Kabine und konnte einige gute Chancen nicht in Tore umsetzen. Wört hingegen war in Halbzeit zwei effektiv und nimmt verdient die Punkte mit. Res.: 1:5.

Röhlingen – Pfahlheim 0:1 (0:1). Tore: 0:1 Groll M. (44.). In einem ausgeglichenen Spiel feierte Pfahlheim einen glücklichen Sieg. Reserven: 0:3.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - SGM Union Wasseralfingen 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Feifel (18.), 1:1 Eisele (45.), 1:2 Kempf (67.), 2:2 Grub (88.). Nach einem offenen Schlagabtausch in der ersten Halbzeit ging der Tabellenführer in Führung - kassierte aber spät noch den glücklichen Ausgleich der Gastgeber, die gut kämpften.

Tannhausen – Hüttlingen 2:4 (0:1). Tore: 0:1 Birkle (26.), 1:1 Tchoua (52.), 1:2 Miller (54.), 1:3 Graule (55., ET), 1:4 Gentner (60.), 2:4 Ganzenmüller (70.). Keiner weiteren Angaben.

Adelmannsfelden - Stödtlen 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Salinger (68.), 0:2 Mack (70.), 0:3 D. Feil (88.), 1:3 Hahn (90+5).

Bis zur 68. Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe - dann sorgte eine Doppelschlag der Gäste für den Ausschlag. Stödtlen legte noch einmal nach und fuhr den überraschenden Sieg ein.

Dorfmerkingen II - Westhausen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Frei (67.), 1:1 Baum M. (88.). In einer vor allem in der ersten Halbzeit chancenarmen Partie geht das Ergebnis voll in Ordnung.

Nordh.-Zipplingen – Bopfingen 4:6 (2:2). Tore: 1:0 Seidenfuss (FE., 19.), 1:1, 1:2, 2:3, 4:6 alle Coletti (24., FE, 26., 56., 90.), 2:2, 3:3 beide Roder D. (39., 60.), 3:4 Büstin (65.), 3:5 Brunner (72.), 4:5 Roder M. (77.).

In einem torreichen Spiel gewann der Gast am Ende nicht unverdient. An einem Tag, an dem beide Abwehrreihen nicht ihren besten Tag hatten versuchte die DJK am Ende alles und kassierte die endgültige Entscheidung.

Kreisliga A III: Härtsfeld – Großkuchen 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Jagiela (23.), 1:1 Wiedenmann (32.). Keine weiteren Angaben.

SGM Königsbr./Oberkochen – Mergelstetten 3:2. Tore: Keine Abgaben. In einem engen Spiel hatte die SGM unterm Strich verdientermaßen das bessere Ende für sich.