VR-Banken schreiben Innovationspreis aus

Für das Jahr 2020 schreiben die Volksbanken Raiffeisenbanken erneut den VR-Innovationspreis Mittelstand aus. Der mit insgesamt 50 000 Euro dotierte Preis ist nach Angaben der Banken einer der wichtigsten Innovationspreise für die mittelständische Wirtschaft im Land und feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. „Der Hauptpreis ist mit 20 000 Euro dotiert und ein Förderpreis mit 10 000 Euro. Zusätzlich gibt es einen Preis des Handwerks, für den 20 000 Euro winken“, betont Bankdirektor Ralf Baumbusch für die VR-Bank Ostalb zum erneuten Start des Ideenwettbewerbes.

Neben dem Preisgeld warten zusätzlich Filmporträts auf die Preisträger, die im Rahmen des VR-Mittelstandstags vor mehr als 1800 Gästen geehrt werden.

„Der Preis will Vorbilder für die Wirtschaft unseres Landes auszeichnen als Mittelstandsbetrieb des Jahres“, erklärt das Vorstandsmitglied der VR-Bank Ostalb. Baumbusch zeigt sich überzeugt, dass der Preis auch im folgenden Wettbewerbsjahr eine große Resonanz finden wird. Erst im Juni dieses Jahres hat die Firma Jadent GmbH aus Aalen den mit 20.000 Euro dotierten Preis des Handwerks für ein 3D-Kamera- und Monitorsystem erhalten, das es Zahnärzten erlaubt, in brillanter Auflösung und hoher Vergrößerung minimalinvasive Behandlungen durchzuführen, ohne den Patienten in den Mund schauen zu müssen. Zudem sind vor einigen Jahren die Firmen Lobo electronic GmbH, Aalen, mit dem Sonderpreis und J & M Analytik AG, Essingen, ausgezeichnet worden.

Mit dem VR-Innovationspreis Mittelstand ausgezeichnet werden technische Innovationen, pfiffige Ideen für das Marketing, nachhaltige Personalkonzepte sowie vorbildliche Produktlösungen aus dem Handwerk. Teilnehmen können mittelständische Unternehmen aus ganz Baden-Württemberg. Die Bewerbungen werden von Jurymitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und den Medien beurteilt. Schirmherr ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann.