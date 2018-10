VR-Bank-Stiftung unterstützt Vereine mit über 11000 Euro

Insgesamt 11250 Euro hat die VR Bank Stiftung in diesem jahr an verschiedene Vereine und Organisationen ausgeschüttet.

In einer kleinen Feierstunde haben die Vertreter der Begünstigten am Dienstag ihre Projekte vorgestellt und die jeweiligen Spenden entgegen genommen. „Ohne ehrenamtliche Arbeit in den dn Vereinen wäre unsere Welt soviel ärmer“, so Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Weber. Er bedankte sich bei allen Organisationen und hob hervor, welch wichtigen Beitrag sie für unsere Gesellschaft leisten.

In diesem Jahr haben die nachfolgenden Organisationen Zuwendungen erhalten: Der Nikolausverein für Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege aus Waldhausen für seinen organisierten Fahrdienst für Senioren und nicht mobile Personen, der AWO Ortsverein Aalen für seinen Fahrdienst für Senioren mit dem AWO-Seniorenmobil, das Scheffold-Gymnasium Schwäbisch Gmünd für einen naturwissenschaftlichen Adventskalender und Sachpreise, der Verein der Freunde und Förderer der Schillerschule – Gemeinschaftsschule Aalen , die das Projekt „Chairity up“ umsetzen, der Musikverein Dorfmerkingen, dessen Jugendliche eine Konzertreise nach Kanada unternehmen., der MTV Aalen 1846 e. V., der Kleinkinder in Sachen Bewegung im Kindergarten Sankt Vinzenz fördert, die Ostalbhurgler Abtsgmünd für ihre Trainingseinheiten mit Schülern mit geistiger Behinderung, der Interkultureller Garten Aalen e.V. , der Begegnung der Kulturen e. V. Schwäbisch Gmünd, den man bei einer ansprechenden Werbung unterstützt, der Förderverein ECHO der Schloss-Schule Wasseralfingen, der eine Trommel AG ins Leben gerufen hat, der Förderverein der Musikschule Bopfingen, der ein inklusives Ensemble anbietet, der Kunstverein KISS, für seine Ausstellung „Identity“, der Städtepartnerschaftsverein Aalen für Aktionen anlässlich seines 25-jährigen Bestehens und anlässlich 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Saint Lo, die Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb, die man bei den Faschingsumzügen in Neresheim und Lauchheim unterstützt sowie 18 weitere Vereine, die Helfer für das Landeskinderturnfest in Aalen gestellt haben.