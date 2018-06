VR-Bank-Stiftung schüttet 4300 Euro Spenden aus

Neun gemeinnützige, soziale, sportliche und kulturelle Einrichtungen sind mit der Ausschüttung der VR-Bank-Stiftung bedacht worden. Sie können sich zusammen über insgesamt 4300 Euro freuen. Traditionell im Herbst jeden Jahres verteilt die Bank aus der VR-Bank-Stiftung Aalen und am Ende eines jeden Jahres aus dem „GewinnSparFonds“ die Erträge an zahlreiche Institutionen für Projekte und Anschaffungen in der Region.

Als großer Finanzdienstleister engagiere man sich über das übliche Bankgeschäft hinaus und gebe Impulse für die Region, fördere innovative Projekte sowie Anschaffungen und gebe Anschubfinanzierungen, erklärte der VR-Bank-Vorstandssprecher und Stiftungsvorsitzende Hans-Peter Weber. Eine starke Region, so Weber in einem kleinen Festakt im Casino, brauche einen leistungsstarken Partner – in jeder Hinsicht. Jahr für Jahr unterstütze man zahlreiche Kinder-, Jugend-, Bildungs-, Sozial-, Sport- und Kultureinrichtungen und vieles mehr mit Spenden oder durch Sponsoring: „Das ganze Jahr hindurch und im vergangenen Jahr wieder mit rund 290 000 Euro.“ Zudem stelle man seit 2008 insgesamt 21 „VR-Mobile“ auf Leasingbasis für die Dauer von drei Jahren an soziale und kulturelle Einrichtungen zur Verfügung. Außerdem schütte man Erträge aus der Max-Meyer-Stiftung aus, die Volksmusik ausübende Jugendliche und Vereine in der Region unterstützt. Insbesondere fördere man Ausbildungsmaßnahmen und besondere Projekte von Musikvereinen. Die VR-Bank-Stiftung wurde anlässlich des 125-jährigen Bestehens der damaligen Aalener Volksbank im Jahr 1993 gegründet. (lem)