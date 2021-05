VR-Bank Ostalb: Vorstandsvorsitzender Kurt Abele mit operativem Ergebnis zufrieden

Die VR-Bank Ostalb hat auch diesmal wieder auf die Technik vertrauen müssen: Die ordentliche Vertreterversammlung hat erneut virtuell stattfinden müssen, an der schließlich 182 Vertreter von insgesamt 368 (49,46 Prozent) teilgenommen haben.

„Das ist ein großer Anteil im Vergleich zu vielen anderen Volks- und Raiffeisenbanken. Das freut mich sehr, dass wir im vergangenen Jahr eine gute Teilnehmerquote hatten und dieses Jahr ebenfalls. Ich hoffe aber, dass ich nicht im nächsten Jahr von einer dritten virtuellen Versammlung erzählen muss, sondern wir uns persönlich treffen können“, sagt Roland Wendel, Aufsichtsratsvorsitzender. Aber auch online wurden sämtliche Beschlüsse und Wahlen einstimmig oder mit überwältigender Mehrheit gefasst. Ausgeschieden sind aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat Gerhard Hackner und Peter Schacherer. Wiedergewählt wurden Raynulf Jehle, Maxi Renz, Joachim Schubert sowie Hermann Schwarz. Damit hat der Aufsichtsrat die Zielgröße von zwölf Personen erreicht.

„Das Rad, was wir drehen müssen, um stabil zu bleiben beim Zinsüberschuss, wird immer größer. Wir müssen immer mehr tun, um den Zinsertrag zu halten, was natürlich gar nicht mehr möglich ist. Und das ist eine Entwicklung, die nicht nur die mittelgroße VR-Bank, sondern die gesamte Bankenlandschaft belastet. Mit irgendwas muss man schon noch Geld verdienen dürfen“, mahnte Wendel allgemein und mit mit Blick auf die Zukunft.

Kurt Abele, Vorstandsvorsitzender, freute sich, dass die Vertreter mit nur zwei Gegenstimmen der vorgeschlagenen Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 1,5 Prozent zugestimmt haben. Vorstandsmitglied Oliver Hepfer rechnet in der zweiten Jahreshälfte 2021 in der Wirtschaft mit einer Erholung, was er an der bundesweiten Impfkampagne festmache. „Das Positive, und das merken wir jetzt war, dass der Industriesektor im Vergleich zu 2020 in diesem Jahr nicht ganz auf Null gesetzt wurde.“ Vorstandsmitglied Ralf Baumbusch ist es vorbehalten gewesen, zu berichten, dass die VR-Bank erstmals die Bilanzsumme von zwei Milliarden Euro überschritten habe, diese damit gegenüber dem Vorjahr um rund sieben Prozent gewachsen sei. Dieses Wachstum sei den Kunden zu verdanken, denn im Mittelpunkt der Geschäftspolitik stünden schließlich die Mitglieder und Kunden der Bank. Das betreute Kundenvolumen hat sich um 7,3 Prozent auf über 4,5 Milliarden Euro erhöht, die betreuten Kundenanforderungen nahmen um 6,6 Prozent zu, was vor allem auf Baufinanzierungsnachfragen und Corona-Kredite zurückzuführen sei. „In Zeiten von Null- und Negativzins ist die Verteilung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageformen zur Vermeidung eines inflationsbedingten Vermögensverzehrs unerlässlich“, sagt Baumbusch.

Der Rückgang im Zinsergebnis um 2,4 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro sei in Höhe von einer Million Euro auf das Dividendenverbot der Europäischen Zentralbank zurückzuführen, erklärt Abele. Mit 14,1 Millionen Euro (15,1 Millionen Euro waren es im Vorjahr) als operatives Ergebnis sei man bei der VR-Bank sehr zufrieden, so Abele. Der Vorstandsvorsitzende wollte aber nebst aller Zahlen noch eine Warnung an die Kunden aussprechen, denn aktuell werden Bankkunden häufiger um Geld betrogen. „Kein seriöser Bankangestellter ruft beim Kunden zu Hause an und möchte aus irgendeinem Grund dessen PIN oder TAN, keiner wird verlangen, dass man Unmengen an Bargeld abhebt. Da müssen die Leute wirklich aufpassen“, so Abele. Erst kürzlich hatte es solch einen Fall gegeben, bei dem eine stattliche Summe entwendet wurde.