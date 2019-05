VR Bank Ostalb hat die Fusion abgeschlossen

„Die Fusion ist abgeschlossen und die Synergieeffekte sind gehoben. Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2018 sehr zufrieden“. Dies hat der Vorstandsvorsitzende der VR Bank Ostalb, Kurt Aeble, beim Bilanzpressegespräch in der Hauptstelle in Aalen gesagt. Auch bei der Vertreterversammlung am Montagabend in der Aalener Stadthalle sind die Mitglieder entsprechend informiert worden.

Abele hob hervor, dass ausschließlich durch natürliche Fluktuation die Zahl der Mitarbeiter zum Jahresende auf 366 Beschäftigte gesunken sei. Den Frauenanteil bezifferte er auf 58,7 Prozent. Das zweite große Ziel der Fusion sei es gewesen, im Raum Schwäbisch Gmünd wieder verstärkt Fuß zu fassen. Auch dies sei gelungen, man sei dort stärker als in der Gesamtbank gewachsen.

Insgesamt hat die größte Genossenschaftsbank im Ostalbkreis 2018 bei einer Bilanzsumme von 1,827 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis von 15,5 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von 5,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Man hat immerhin 2,4 Millionen Gewerbesteuer an die Kommunen bezahlt. Den Mitgliedern soll eine vorgeschlagene Dividende von 3,5 Prozent auf ihre Anteile bezahlt werden..

Die positive Entwicklung der Bank sei in einem nicht ganz einfachen wirtschaftlichen Umfeld gelungen, betonte Kurt Abele. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) mache auch der VR Bank Ostalb zu schaffen. Bis 2024 prognostiziere man daher einen um sechs Millionen Euro abnehmenden Zinsüberschuss.

Insgesamt zeigten sich Abele und seine beiden Vorstandskollegen Ralf Baumbusch und Olaf Hepfer sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Das Wachstum komme aus dem Kundengeschäft, so sei das betreute Kundenvolumen auf 3,929 Milliarden Euro gestiegen. Neben dem aus dem originären Bankgeschäft resultierenden operativen Ergebnis habe man ein sonstiges Ergebnis von 1,6 Millionen Euro erzielt. Dies sei vor allem durch Mieterträge generiert worden.

In diesem Zusammenhang erklärte Abele, dass die Bank ihr Engagement auf diesem Gebiet „ohne zu großen Risikoappetit“ ausbauen werde. Konkret nannte er den Bau eines Elf-Familienhauses in Essingen. Ein Pilotprojekt im Ostalbkreis seien auch die energieautarken Häuser in Hofherrnweiler, die Ende des Jahres fertiggestellt würden. Die Nachhaltigkeit spiele bei diesen Aktivitäten eine große Rolle.

Olaf Hepfer hob hervor, dass sich die VR Bank Ostalb weiterhin als Qualitätsbank etabliert habe. „Wir sind nicht die billigsten, aber alle unsere Berater sind geschult, geprüft und zertifiziert“, sagte Hepfer.

Die persönliche Beratung stehe im Vordergrund. Eine immer stärke Bedeutung habe das Telefonbanking mit derzeit 14 000 Anrufen pro Monat.

Verstärkt aktiv ist die VR Bank Ostalb auch im Bereich des Gesundheitsmanagements für ihre Mitarbeiter und auf dem Gebiet der Förderung von sozialen und ehrenamtlichen Projekten insbesondere durch das Crowdfunding.

Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gab sich Abele optimistisch. Das Kundengeschäft wachse voraussichtlich auf über vier Millionen Euro. Insgesamt erwarte man bedingt durch einen niedrigeren Zinsüberschuss ein leicht rückläufiges Ergebnis, das aber immer noch über dem Durchschnitt der Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg liegen würde.