VR-Bank Ostalb erhält „DZ HYP Partnerpreis“

Für ihre erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Immobilienfinanzierung wurde die VR-Bank Ostalb kürzlich erstmalig mit dem „DZ HYP Partnerpreis“ ausgezeichnet. Die DZ HYP ist eine führende Immobilienbank in Deutschland und gehört zu der Genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Ihre Kunden und Partner bedient die DZ HYP mit einem umfassenden Angebot in den vier Geschäftsfeldern Gewerbekunden, Wohnungswirtschaft, Öffentliche Kunden und Privatkunden oder private Investoren.

Martin Merkel und Werner Roos von der DZ HYP überreichten Kurt Abele und Ralf Baumbusch die Auszeichnung und bezeichneten die Leistungen der VR-Bank Ostalb in diesem Geschäftsfeld und die Zusammenarbeit als herausragend. Martin Merkel, Leiter des Immobilienzentrums Stuttgart der DZ HYP, sagte: „Die Immobilien- und Baufinanzierungsabteilung der VR-Bank ist für gewerbliche und private Kunden ein gesuchter Partner im und über den Ostalbkreis hinaus.“