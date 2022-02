Voyeur soll Frauen auf der Damentoilette gefilmt haben

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Unbekannten, der in einem Aalener Einkaufszentrum vermutlich Frauen auf der Toilette gefilmt hat.

Am Samstag, 22. Januar, hielt sich ein bislang unbekannter Mann in den Nachmittagsstunden in den Damentoiletten eines Einkaufszentrums auf dem Marktplatz in Aalen auf. Dabei fertigte er vermutlich heimliche Bild- oder Videoaufnahmen an, indem er sein Handy unter beziehungsweise über die Trennwände zu den benachbarten Toiletten schob. Eine Putzkraft entdeckte den Mann. Dieser verließ ohne ein Wort zu sagen gegen 17.43 Uhr die Damentoilette.

Der Voyeur kann wie folgt beschrieben werden: Mitteleuropäischer Typ, etwa 30 bis 40 Jahre alt, braunes kurzes Haar, auffallend große Geheimratsecken, Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Jacke mit weißen Kapuzenschnüren, einen schwarzen Pulli mit weißer Aufschrift, eine Jeans und weiße Sneaker der Marke Adidas. Er hatte zudem eine braune Papiertüte mit roter Aufschrift in der Hand.

Wer hat den unbekannten Mann am Samstag, 22. Januar, auf der Damentoilette gesehen? Wer konnte diesen Vorgang beobachten? Wer kann Hinweise auf den Unbekannten geben? Die Kripo Aalen bittet unter der Rufnummer 07361 / 5800 um sachdienliche Hinweise.