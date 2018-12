Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Dovedan verlängert beim FCH

Nikola Dovedan wird auch weiterhin seine Fußballschuhe für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim schnüren. Der Österreicher verlängerte seinen im Jahr 2021 auslaufenden Kontrakt vorzeitig bis zum 30. Juni 2023.

„Ich fühle mich beim FCH und auch in Heidenheim sehr wohl“, betont der Stürmer und ergänzt: „Wir haben hier gemeinsam eine schwierige Saison gemeistert und sind nun auf einem guten und richtigen Weg, den ich mit der Mannschaft, den Fans und dem ganzen Verein noch lange mitgehen möchte.“ Nikola Dovedan, im österreichischen Tulln geboren, begann in der Jugend beim ortsansässigen Klub FC Tulln. Er spielte bei Austria Wien, Red Bull Salzburg Juniors, dem FC Liefering, dem LASK und dem SCR Altach, bevor er im Sommer 2017 auf den Schlossberg wechselte.

„Niko hat bei uns, gerade in der Endphase der vergangenen Saison, einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht und verfügt über noch großes Potential“, sagt FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. „Er ist ein treffsicherer, temporeicher Offensivspieler, der unserem Team und unserem gesamten Spiel guttut – das zeigen seine Leistungen in dieser Saison auch wieder. Daher freuen wir uns sehr, dass wir Niko langfristig an den FCH binden konnten.“ Nikola Dovedan kam im Sommer 2017 aus der ersten österreichischen Bundesliga zum 1. FC Heidenheim. Bislang war der 24-Jährige in insgesamt 50 Pflichtspielen für die Rot-Blau-Weißen am Ball. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf 18 Einsätze in der 2. Liga, erzielte dabei fünf Tore und gab fünf Vorlagen.