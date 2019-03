Vorwurf: Professioneller Drogenhandel

Wegen umfangreichen, gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge müssen sich seit Mittwoch drei junge Männer vor der Zweiten Großen Jugendkammer beim Landgericht Ellwangen unter Vorsitz von Richter Bernhard Fritsch verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt einem 21 und 22 Jahre alten deutschen Brüderpaar und einem 30-jährigen Albaner Rauschgiftgeschäfte mit Kokain und Marihuana zur Last, die spätestens 2016 begonnen haben. Die Angeklagten wurden zur Verhandlung mit Hand- und Fußfesseln aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Wie Erster Staatsanwalt Jürgen Herrmann ausführte, wurde das Rauschgift nach Aalen gebracht und im Wohnhaus der Familie in Wasseralfingen, aber auch in verschiedenen präparierten Fahrzeugen gebunkert, die zuvor als Transport- oder Bunkerfahrzeuge beschafft worden waren. Von November 2016 bis Mitte Juni 2017 sollen insgesamt fünf Kilogramm Marihuana an Abnehmer in Aalen und Umgebung gewinnbringend veräußert worden sein, das Gramm für mindestens acht Euro.

Herrmann sprach von einem professionellen Drogenhandel mit Kokain und Marihuana in großen Mengen im Ostalbkreis und in benachbarten Kreisen und von Einnahmen im Zeitraum von November 2016 bis Mitte Juni 2017 von 40 000 Euro allein durch den Verkauf von Marihuana. Die Rauschgiftgeschäfte, die mit mehreren Kilogramm Marihuana sowie mit Kokain auch im Jahr 2018 liefen, sollen per Mobiltelefon oder bei persönlichen Treffen arrangiert worden sein. Die Brüder sind seit 1. Oktober vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Der Dritte im Bunde geriet als Kurierfahrer bei einem Transport von Kokain in den Aalener Bereich am 14. November 2018 in eine Polizeikontrolle. Im gesamten Fahrzeug waren 13 Pakete mit einer Gesamtmenge von fast 13 Kilogramm Kokain versteckt. Dieses Rauschgift wurde von der Polizei sichergestellt. Der Grammpreis bei Kokain liegt bei mindestens 50 Euro pro Gramm.