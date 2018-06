Vorwurf Belästigung: Aussage gegen Aussage

Vor dem Amtsgericht Aalen mit Richterin Isolde Ziegler-Bastillo muss sich seit Montag ein 36-jähriger Filialleiter eines Aalener Lebensmittelmarktes wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung verantworten. Der Angeklagte soll eine 17-jährige Praktikantin gegen deren Willen mit der Hand am Rücken berührt und sie an den Po gegriffen haben.

Nach Aussage der Praktikantin hat sich der Vorfall am 14. November 2017 gegen 16 Uhr in dem betreffenden Lebensmittelmarkt vor dem Personalbüro ereignet. Der Filialleiter habe außer der unsittlichen Berührung sie gefragt, wie viel Geld sie wolle. 14 Tage später habe er diese Frage wiederholt und ihr dabei mitgeteilt, dass es sich um nichts Geschäftliches handele.

Den Ausführungen der 17-jährigen Praktikantin zufolge hat sie sich einige Tage nach dem Vorfall ihrer Klassenlehrerin an der Schule anvertraut und später auch ihren Mathe-Lehrer darüber informiert. Aus Angst, ihren Praktikumsplatz zu verlieren, habe sie jedoch zunächst nichts unternommen. Sie sei auch noch am 16. Dezember zur Weihnachtsfeier der Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes gegangen, bei der auch der Filialleiter dabei gewesen sei und sie sogar mit dem Auto nach Hause gebracht habe.

Die Praktikantin erzählte weiter, dass sie sich erst am 9. Januar dieses Jahres ihrer Mutter anvertraut habe. Einen Tag später habe sie von einer ehemaligen Auszubilden erfahren, dass der Filialleiter auch gegenüber dieser Person in ähnlicher Weise gehandelt habe. Daraufhin sei sie dann zusammen mit ihrer Mutter am 11. Januar zur Polizei gegangen und habe den Vorfall zur Anzeige gebracht.

Der Angeklagte bestreitet den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Er habe die Praktikantin weder berührt noch verbal zweideutige Aussagen gemacht. Seinen Ausführungen zufolge war die 17-Jährige aufgrund eines Rückenleidens nicht besonders belastbar. Er habe sie daher immer zwischen 14 und 14.30 Uhr nach Hause geschickt, da sie am Nachmittag kaum mehr arbeitsfähig gewesen sei. Schon aus diesem Grund könne er sie wohl kaum am 14. November gegen 16 Uhr sexuell belästigt haben.

Am 10. Januar 2018 habe er der Praktikantin ein eher mittelprächtiges Praxiszeugnis ausgestellt und dies auch mit ihr besprochen. Einen Tag später sei die Anzeige erfolgt.

Zwei von der Verteidigung benannte Zeuginnen, beide Mitarbeiterinnen des Lebensmittelmarktes, bestätigten, dass an besagtem 14. November die Praktikantin zwischen 14 und 14.30 Uhr Feierabend gemacht und die Filiale verlassen habe.

Richterin Isolde Ziegler-Bastillo nahm diese Ungereimtheiten hinsichtlich des vermeintlichen Tatzeitpunktes zur Kenntnis. Sie zeigte auch kein Verständnis dafür, dass die Praktikantin am 16. Dezember noch zur Weihnachtsfeier gegangen sei und sich erst Anfang Januar ihrer Mutter anvertraut habe.

Eine Polizeibeamtin erklärte dem Gericht, dass sie die Praktikantin für glaubwürdig halte. Sie habe bei den Vernehmungen ein altersgerechtes Verhalten gezeigt.

Da Aussage gegen Aussage steht, werden vom Gericht noch weitere Zeugen befragt. Die Verhandlung wird am Montag, 18. Juni, um 9 Uhr fortgesetzt.