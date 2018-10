Vorweihnachtliches Aalen hat seinen Preis

Beim Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) geht es rund. Die Vorbereitungen für die bevorstehende Adventszeit in der City laufen auf Hochtouren. 50 000 Euro investiert der ACA in diesem Jahr wieder in die Aktionen in der Vorweihnachtszeit. Und das gerne, sagt der Citymanager Reinhard Skusa. Schließlich sei dies für den Einzelhandel die wichtigste Zeit im Jahr. Voll in den Planungen steckt auch Georg Löwenthal mit seinem Weihnachtsland. Das Highlight hier wird eine neue, acht Meter hohe Pyramide sein.

Vor sechs Jahren wurden sie ins Leben gerufen. Die weißen und roten Kugeln, die seither in der Vorweihnachtszeit die Aalener Innenstadt zum Leuchten bringen. In diesem Jahr werden die großen roten Kugeln mit einem Durchmesser von zwei Metern allerdings nur spärlich eingesetzt, sagt Skusa. Etliche von ihnen hätten in den vergangenen Jahren gelitten und müssten repariert werden. „Und das sprengt unser Budget.“ Lediglich fünf rote große Kugeln werden an Überspannungen angebracht, unter anderem am Gmünder Torplatz, am Rathausplatz und beim Eingang zum Neuen Tor. Nicht mehr platziert werden solche auf Stelen, sagt Skusa. Diese Lösung sei nur eine Notlösung gewesen. Nachdem 2014 eine Kugel in der Fußgängerzone zu Boden krachte, habe man sich aus Sicherheitsgründen dazu entschlossen, die großen Kugeln nur an festen Überspannungen zu befestigen und die restlichen auf Stelen zu drapieren. „Letzteres ist allerdings aus optischen Gründen nicht so recht angekommen, weshalb wir künftig darauf verzichten“, sagt Skusa.

Fest hält der ACA allerdings an den kleinen roten und weißen Kugeln, die zum Teil wieder an Drahtseilen schweben und in Bäumen angebracht werden. Wichtiger Bestandteil der Beleuchtung seien zudem die sogenannten Ice Lights, die an Überspannungen hängen und an Eistropfen erinnern, der sechs Meter hohe und mit 10 000 LED-Lämpchen verzierte Weihnachtsbaum am Sparkassenplatz sowie der Hirsch vor dem Ärztehaus, der im vergangenen Jahr in Flammen aufgegangen ist. Um nicht nochmals einen Einsatz der Feuerwehr zu riskieren, werde dieser derzeit neu umwickelt, sagt Skusa. Mit der Installation von Kugeln und Co. soll ab dem 19. November begonnen werden. Leuchten werde es in der Innenstadt aber erst nach dem Totensonntag.

Kometen zu sammeln, wird belohnt

Hieß es im vergangenen Jahr „Aalen schenkt Dir Deinen Einkauf“, dürfen die Besucher der City beim diesjährigen Aalener Weihnachtsgewinnspiel Kometen sammeln und in ein Sammelheft kleben. Einen Kometen, der einen Wert von einem Euro hat, gibt es bei einem Einkauf von 25 Euro in den Aalener Geschäften, sagt Skusa. Wer mindestens zehn Kometen gesammelt hat, könne das Heft bei einem Einkauf in den teilnehmenden Betrieben einlösen oder sich im ACA-Büro einen Einkaufsgutschein in Höhe des gesammelten Kometen-Wertes ausstellen lassen. Fleißige Einkäufer, die sogar 40 Kometen in ihr Heft geklebt haben, werden besonders belohnt, sagt Skusa. „Dann gibt es einen Gutschein über 50 Euro.“ Eingelöst werden könnten die Sammelhefte bis Mitte Januar.

Rathausvorplatz wird zu Winterwald

In einen Winterwald wird sich zur Vorweihnachtszeit auch wieder der Rathausvorplatz verwandeln, den Mitarbeiter der Stadtgärtnerei gestalten werden. Neben illuminierten Bäumen, einem Schlitten und weiteren liebevollen Details wird dort ein Thron aufgebaut. Auf diesem nimmt am 6. Dezember der Nikolaus höchstpersönlich Platz und schreibt die Wünsche der Kinder zu Weihnachten in sein goldenes Buch, sagt Skusa. Diese wird der Heilige mit Stab und Mitra dann auch gleich an die Eltern weitergeben, damit der Traum der Knirpse an Heiligabend auch wirklich in Erfüllung geht.

Weihnachtsbus dreht wieder seine Runden

Seine Runden drehen wird in diesem Jahr auch wieder der Aalener Weihnachtsbus, der die Besucher stressfrei in die City und zurück bringt. An den vier Adventssamstagen, am 2., 9., 16., und 23. Dezember gibt es wieder die Weihnachtsbus-Familien-Tageskarte. Diese kostet für das Stadtgebiet statt 6,50 Euro nur 4 Euro. Mit dieser können fünf Personen (je zwei Kinder bis 14 Jahre zählen als eine Person) den ganzen Tag mit dem Linienbus im gesamten Stadtgebiet von Aalen unterwegs sein.

Neue Pyramide und Alpakas

Fester Bestandteil in der Vorweihnachtszeit ist auch das Aalener Weihnachtsland auf dem Spritzenhausplatz, das Georg Löwenthal seit 2003 betreibt. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher vom 26. November bis 23. Dezember auf eine neue, acht Meter hohe und rund sieben Tonnen schwere Weihnachtspyramide freuen, aus deren Innern wie bereits bei der alten Version Glühwein ausgeschenkt wird. Neues gibt es auch für die kleinen Besucher im Kinderland am Regenbaum. Auf diese wartet ein begehbares Hexenhaus und in der lebendigen Krippe gesellen sich zu den Schafen erstmals Alpakas.