Vorweihnachtlicher Glanz in der Aalener City

In der Vorweihnachtszeit gibt es in Aalen viel zu entdecken. Egal, ob der Winterwald auf dem Rathausvorplatz, die Weihnachtsbeleuchtung oder das Aalener Weihnachtsland, das bis zum 23. Dezember auf dem Spritzenhausplatz geöffnet hat.

Auch der Weihnachtseinkauf in Aalen lohne sich, schreibt Aalen City aktiv (ACA) in einer Mitteilung: „Kometen kleben“ heißt die Weihnachtsaktion. Wer in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember in den teilnehmenden Betrieben einkauft, erhält ab einem Wert von 25 Euro einen Kometen. Dieser Komet hat einen Gegenwert von einem Euro. Wer zehn Kometen gesammelt hat, bekommt in den Geschäften einen Gutschein über zehn Euro. Bei 40 Kometen gibt’s 50 Euro. Weitere Infos dazu stehen unter www.aalencityaktiv.de

Immer an Samstagen findet zudem die Aktion „bei Anruf gewinnen“ statt. Nach jedem Einkauf auf dem Weihnachtsland erhalten Kunden eine Karte, auf der die Handynummer eingetragen werden kann. An den drei Samstag, 8., 15. und 22. Dezember wird um 15 Uhr der Gewinner gezogen. Wer angerufen wird und vor Ort ist, gewinnt einen von 30 Gutscheinen im Wert von 50 Euro.