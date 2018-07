Vorverkauf gestartet - VfR-Fans besucht

Am Dienstag ist der Vorverkauf für das Heimspiel des Fußball-Drittligisten VfR Aalen gegen den TSV 1860 München gestartet worden.

Bereits zu Zweitligazeiten waren die Partien zwischen dem VfR Aalen und dem TSV 1860 München echte Kassenschlager. So wird es auch am 25. August wieder sein, wenn die „Löwen“ um 14 Uhr in der Ostalb-Arena gastieren. Gästekarten sind dabei ausschließlich über den TSV 1860 München zu beziehen. Unterdessen hat ein VfR-Trio das Feriencamp der SGM Schwabsberg/Buch/Dalkingen besucht. Große Begeisterung herrschte bei den 52 Teilnehmern des von der SGM Schwabsberg/Buch/Dalkingen ausgerichteten Feriencamps, als VfR-Kapitän Daniel Bernhardt, Thomas Geyer und Gerrit Wegkamp zu einer Autogrammstunde vorbei schauten.