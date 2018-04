Der Vortrag mit der Psychologin und Autorin Stefanie Stahl zum Thema „Das Kind in dir muss Heimat finden“ am 12. April um 19.30 Uhr ist ausverkauft. Auch an der Abendkasse gibt es keine Karten mehr. Das teilt der Verein der Freunde und Förderer der Aalener Psychosomatik mit. Aufgrund der großen Nachfrage findet der Vortrag in der Cafeteria des Kreisberufsschulzentrums Aalen statt.