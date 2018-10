Vortrag: Ghana in der Schuldenfalle

Attac und der Weltladen Aalen veranstalten am Freitag, 19. Oktober, um 19 Uhr in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums einen Vortrag mit Clara Osei-Boateng. Sie spricht über „Ghana in der Schuldenfalle – Welche Rolle spielt dabei das Erdöl?“. Denn obwohl vor der Küste Ghanas Erdöl gefunden und die Förderung begonnen wurde, steht das Land vor einem Schuldenberg. Deutschland hat Ghana in den Kreis der Länder des „Compact with Africa“ aufgenommen. Damit soll privates Kapital für Investitionen in Entwicklungsvorhaben mobilisiert werden – doch das Programm ist umstritten. Die ghanaische Schuldenexpertin Clara Osei-Boateng erläutert Gründe, die die erneute Schuldenkrise auslösten, und welche Auswirkungen diese auf die ghanaische Bevölkerung hat. Auch bewertet sie den „Compact with Africa“ und diskutiert Lösungsmöglichkeiten. Das Trio von Veronica Gonzalez sorgt für Musik, die Unesco-AG des THG bewirtet. Der Eintritt ist frei.

Wiederholt wird der Vortrag am Montag, 22. Oktober, um 15 Uhr in der Begegnungsstätte Annapark in Wasseralfingen.