Vortrag dreht sich um Grundlagenforschung der Halbleitertechnik

Der Verein „Erhalt Abbe´schen Gedankenguts“ lädt in Kooperation mit der VHS Aalen am Mittwoch, 18. Januar, zum Vortrag mit dem Titel „Von Einsteins Relativitätstheorie zur modernen Halbleiterproduktion – Wie das Licht zum Beweismittel physikalischer Theorien und Produktionsmittel ultrapräziser Optikkomponenten wurde“ ein. Beginn ist um 19 Uhr in der VHS Aalen, Gmünder Straße 9, Paul-Ulmschneider-Saal. Der Eintritt ist frei.

Referent Bernd Dörband berichtet laut Ankündigung über Grundlagenexperimente, die zur Relativitätstheorie und zum ersten Nachweis einer von Einstein vorhergesagten Gravitationswelle führten und stellt die moderne, hochgenaue digitale Interferometrie vor. Letztere wurde bei Carl Zeiss seit den 1980er-Jahren zur Herstellung von Komponenten für astronomische Spiegel und seit den 1990er-Jahren zur Herstellung von Optiken für die Halbleitertechnik entwickelt.

Dörbrand ist Physiker und seit mehr als 40 Jahren mit der Entwicklung der Interferometrie als hochpräziser Messtechnik befasst. Sein Schwerpunktthema seit den 1990er-Jahren ist die Messtechnik für die Herstellung der optischen Komponenten für Carl Zeiss SMT.