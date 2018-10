Um Datenschutz in klein- oder mittelständischen Betrieben geht es bei einem Vortrag, den die Unternehmerfrauen im Handwerk im Arbeitskreis Ostalb für Unternehmerfrauen und ihre Partner am Montag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr anbieten. Rechtsanwalt Michael Richter (Fachanwalt für IT-Recht) referiert dazu in der ikk-classik in Aalen.

Anmeldungen bitte telefonisch unter 07171 / 977970 von 8 bis 12.30 Uhr.