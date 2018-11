Vortrag: Antisemitismus in Deutschland

Am Montag, 19. November, um 19 Uhr beleuchtet Proessor Dr. Wolfgang Benz, ehemaliger Leiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung, bei der Volkshochschule (VHS) Aalen im Torhaus das unterschwellig immer vorhandene Phänomen „Antisemitismus in Deutschland – gestern und heute“. Wer geglaubt hat, dass Judenhass in der deutschen Gesellschaft verschwunden oder gar überwunden sei, wurde in der jüngeren Zeit eines Besseren belehrt. Antisemitische Aktionen in Wort, Schrift und Tat gefährden die Demokratie. Im Vortrag werden die Mechanismen, die den Hass auf Juden prägen, sowie die Wirksamkeit von Vorurteilen analysiert.