Claudia Gawrich beleuchtet bei ihrer Montagspredigt am 26. Februar um 19 Uhr in der Aalener Stadtkirche das Thema stille Migration. Die Bildungsreferentin bei Renovabis geht dabei auf die Ost-West-Migration ein und fragt: Was genau bewegt Menschen, ihr Heimatland und ihre Familie zu verlassen? Für Musik sorgt die Frauencombo „Little Fishes“.