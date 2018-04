Vortrag über digitale Arbeitstools

Um „Digitale Tools für kreative Zusammenarbeit“ dreht sich ein kostenloser Vortrags- und Netzwerkabend am Donnerstag, 26. April, in der Villa Stützel, den die Stadt Aalen, die WiRO und die Kontaktstelle Frau und Beruf für Kreative, Selbstständige, Start-ups und Unternehmen veranstalten. Drei Experten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft geben Einblicke, wie Slack, Asana, Google Drive, Trello oder Meistertask eingesetzt werden und welche Chancen und Risiken diese Anwendungen bieten. Eine moderierte Fragerunde schließt sich an. Auch gibt es Zeit zum Netzwerken. Informationen zu den Vorträgen stehen unter www.aalen.de (Veranstaltungskalender).

Eine Anmeldung ist unter www.ostwuerttemberg.de/veranstaltung nötig. Einklappen Ausklappen